कोल्हापूर

Mango Price Drop : आंब्याच्या दरात घसरण! ८० हजार पेट्यांची आवक, अक्षय तृतीयेला आंबा खवय्यांची हापूस मेजवाणी

Hapus mango feast Akshaya Tritiya : हापूस आंब्यांचे दर कमी झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. अक्षय तृतीयेला बाजारात मोठ्या प्रमाणात आवक होऊन स्वस्त दरात आंबे मिळणार आहेत.
hapus Mango Price Drop

hapus Mango Price Drop

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hapus mango rates fall : कोकणातील हापूस आंब्याचा मुख्य हंगाम सुरू होताच वाशीच्या घाऊक बाजारात आवक वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या वाढलेल्या आवकेमुळे आंब्याच्या भावात काहीशी घसरण झाली आहे. त्यामुळे आंबा खवय्यांना आता हापूसचा आस्वाद घेणे सुलभ होणार आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या अक्षय तृतीयेसाठी बाजारात आंब्याची आवक वाढली आहे.

