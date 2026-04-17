Mango Price Drop : आंब्याच्या दरात घसरण! ८० हजार पेट्यांची आवक, अक्षय तृतीयेला आंबा खवय्यांची हापूस मेजवाणी

Hapus mango rates fall : कोकणातील हापूस आंब्याचा मुख्य हंगाम सुरू होताच वाशीच्या घाऊक बाजारात आवक वाढण्यास सुरुवात झाली आहे. या वाढलेल्या आवकेमुळे आंब्याच्या भावात काहीशी घसरण झाली आहे. त्यामुळे आंबा खवय्यांना आता हापूसचा आस्वाद घेणे सुलभ होणार आहे. अवघ्या दोन दिवसांवर आलेल्या अक्षय तृतीयेसाठी बाजारात आंब्याची आवक वाढली आहे..यंदा बदलत्या हवामानाचा मोठा फटका बसल्याने कोकणातील हापूस आंब्याचे उत्पादन सुमारे ८० टक्क्यांनी घटले आहे. परिणामी फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये बाजारात हापूसची आवक अत्यल्प होती. त्यामुळे दर चढे राहिल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना आंबा परवडत नव्हता. एप्रिल-मे हा हापूसचा मुख्य हंगाम मानला जातो. या कालावधीत उत्पादन आणि आवक वाढल्याने भाव नियंत्रणात येतात..Karnataka Hapus Mango : पुण्याच्या बाजारात कर्नाटक हापूसचा गोडवा; अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर दिलासा.यंदा मात्र एप्रिलच्या सुरुवातीपर्यंतही आवक कमीच होती. बाजारात दररोज केवळ आठ ते दहा हजार पेट्यांची आवक होत होती. १० एप्रिलनंतर आवक वाढेल, असा अंदाज व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानुसार आता आवकेत हळूहळू वाढ होत आहे.गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाची एकूण आवक कमीच असली तरी सध्या वाढलेली आवक आणि घसरलेला भाव यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळत आहे. आगामी काळात आवक वाढत गेल्यास दर आणखी नियंत्रणात येतील, असा विश्वास व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे..भावात मोठी घटआवक वाढल्याने घाऊक बाजारातील भावातही घट झाली आहे. यापूर्वी दोन ते पाच डझन कच्च्या आंब्याच्या पेट्यांचे भाव दोन हजार ते पाच हजार रुपयांदरम्यान होते. सध्या हे भाव दीड हजार ते साडेचार हजार रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. पिकलेल्या आंब्यांचे भाव यापेक्षा अधिक आहेत..आतापर्यंतची सर्वाधिक आवकवाशी बाजारात गुरुवारी (ता. १६) हापूस आंब्याच्या सुमारे ८० हजार पेट्यांची आवक झाली, जी यंदाच्या हंगामातील आतापर्यंतची सर्वाधिक आवक ठरली आहे. त्यामध्ये कोकणातील ५० हजार पेट्या, तर इतर राज्यातील हापूसच्या ३० हजार पेट्या बाजारात दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. येत्या काही दिवसांत आवक आणखी वाढेल, असा विश्वास फळ बाजार व्यापारी संजय पिंपळे यांनी व्यक्त केला आहे.