Maratha Reservation: कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या हस्ते 'गॅझेट'चं पूजन; मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र

Manoj Jarange Patil: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. त्याचवेळी सातारा गॅझेट लागू करण्याचा शब्दही देण्यात आला. यासोबत कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा तो एक मार्ग आहे. हा लढा आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे..दुसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला १ ऑक्टोबर रोजी कोल्हापुरात मराठा आरक्षण आंदोलनाचं शस्त्र म्हणून कोल्हापूर गॅझेट आणि लेखणीचं पूजन करण्यात आलं. कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती यांच्या हस्ते हे पूजन झालं. यावेळी इतिहास संशोधक जयसिंगराव गायकवाड हेदेखील उपस्थित होते. शहरातल्या ऐतिहासिक भवानी मंडपामध्ये या सोहळा संपन्न झाला. त्यामुळे आता पूर्वीच्या कोल्हापूर संस्थानातील मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्यााच लढा तीव्र होण्याची शक्यता आहे..मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐन गणपती उत्सवामध्ये मुंबईतल्या आझाद मैदानात अमरण उपोषण केलं. या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला. सरकारने नुकतीच मंत्रिमंडळ उपसमितीत गठीत गेलेली होती. या समितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना नेमण्यात आलं. उपसमिती आणि प्रशासनाने मराठा आरक्षण मुद्द्यावर तोडगा काढत हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला..२ सप्टेंबर २०२५ मध्ये काढलेल्या जीआरमध्ये मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करत आहोत, असं सरकारने म्हटलं आहे. मात्र या गॅझेटियरमध्ये गावाच्या नोंदी, गावात कोणत्या जातीचे किती लोक राहात, पीक-पाणी कसं आहे, याची माहिती आहे. वैयक्तिक कुणाचाही डेटा नाही. त्यामुळे सरकार प्रमाणपत्रांचं वितरण नेमकं कसं करणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे..विशेष बाब म्हणजे हैदराबाद गॅझेटमध्ये, गावातील, कुळातील कुणाकडेही कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर त्याला प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र मिळेल, असं नमूद केलेलं आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा सरसकट आरक्षणात गेला, असं आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं म्हणणं आहे. तर आम्ही केवळ नोंदी असणाऱ्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहोत, असं मुख्यमंत्री म्हणातएत. ओबीसी नेत्यांची मात्र वेगवेगळी मतं आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यातल्या मराठ्यांचा प्रश्न सुटला की नाही? हा प्रश्न तसा अनुत्तरितच आहे..त्यातच आता सातार गॅझेट आणि कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. तसं झालं तर पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यााच मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यासाठी कोल्हापुरात गॅझेटचं पूजन करण्यात आलं. सरकार या दोन्ही गॅझेटच्या बाबतीमध्ये काय निर्णय घेतं? हे पाहाणं आता महत्त्वाचं आहे..