Maratha Reservation: कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या हस्ते 'गॅझेट'चं पूजन; मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र

Symbolic Poojan of 'Kolhapur Gazette' Intensifies Maratha Reservation Stir: कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, अशी कोल्हापूर आणि परिसरातील मराठा बांधवांची मागणी आहे.
Maratha Reservation: कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या हस्ते 'गॅझेट'चं पूजन; मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र
Manoj Jarange Patil: मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला होता. त्याचवेळी सातारा गॅझेट लागू करण्याचा शब्दही देण्यात आला. यासोबत कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याचा तो एक मार्ग आहे. हा लढा आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

