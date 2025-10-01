Maratha Reservation: ज्या निजामाला तीन वेळा हरवलं, त्याचं हैदराबाद गॅझेट आपण का स्वीकारतो? खासदार शाहू महाराजांचा सवाल

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा तीव्र होणार आहे. आज कोल्हापूरात आंदोलनाचे शस्त्र म्हणून कोल्हापूर गॅझेट आणि पेनचे पूजन करण्यात आले. खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते हे पूजन पार पडले. यावेळी इतिहास संशोधक जयसिंगराव पवार हे देखील उपस्थित होते. कोल्हापूरातील ऐतिहासिक भवानी मंडपात हा कार्यक्रम संपन्न झाला..संविधानाच्या चौकटीतूनच पुढे जावं लागेलयावेळी खासदार शाहू छत्रपती म्हणाले, “आज आपण खंडे नवमी वेगळ्या पद्धतीने साजरी करत आहोत. परंपरेनुसार आज शस्त्रपूजन केले जाते. पण भारताने आता लोकशाही स्वीकारली आहे आणि त्याच मार्गाने आपल्याला जायचं आहे. संविधानाच्या चौकटीतूनच पुढे जावं लागेल. संविधान लवचिक आहे, त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत जे अडथळे आहेत ते दूर करावे लागतील. अडथळे दूर झाले तरच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेल.”.Maratha Reservation : कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र.अनेक पातळ्यांवर मराठा मागासलेलाते पुढे म्हणाले, “अनेक पातळ्यांवर मराठा मागासलेला आहे हे आता सिद्ध झालं आहे. मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, हे मी गेले दोन वर्ष सांगत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना दुसऱ्या समाजावर अन्याय होणार नाही याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. शाहू महाराजांनी काढलेल्या एका आदेशामुळे ९६ टक्के बहुजनांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला होता. मराठा समाजाला पुढे जायचे असेल तर समाजाने स्वतःचे पाय भक्कम ठेवले पाहिजेत.”.आरक्षणातून नोकरीवर अवलंबून न राहता...“आरक्षणातून नोकरीवर अवलंबून न राहता पुढे जाण्यासाठी इतर मार्गही स्वीकारले पाहिजेत. मराठा आरक्षणाच्या चर्चेत १९०२ च्या आरक्षण आदेशाचा उल्लेख कुठेही होत नाही, हे दुर्दैव आहे. हैदराबाद गॅझेट हे निजामाने केलेलं आहे. ज्या निजामाला आपण तीन वेळा हरवलं, त्या निजामाचं गॅझेट आपण का स्वीकारतो, हे मला कळत नाही,” असा सवाल शाहू महाराजांनी केला..शेवटी त्यांनी सांगितले, “मराठा आरक्षणामध्ये अजून योग्य पर्याय आणि योग्य मार्ग निघालेला नाही. कोल्हापूर गॅझेट लागू करण्याचा लढा आजपासून सुरू होत आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाला दिशा देण्याचे काम आता कोल्हापूरकर करतील. हा लढा हळूहळू मोठा होत जाईल.”.Maratha Reservation : कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.