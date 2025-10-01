कोल्हापूर

Maratha Reservation: ज्या निजामाला तीन वेळा हरवलं, त्याचं हैदराबाद गॅझेट आपण का स्वीकारतो? खासदार शाहू महाराजांचा सवाल

Maratha Reservation Fight: Shahu Maharaj Stand on Hyderabad Gazette and Kolhapur Gazette Movement | मराठा आरक्षणासाठी कोल्हापूर गॅझेटचा लढा सुरू, शाहू महाराजांचा सवाल
MP Shahu Maharaj

MP Shahu Maharaj

esakal

Sandip Kapde
Updated on

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा तीव्र होणार आहे. आज कोल्हापूरात आंदोलनाचे शस्त्र म्हणून कोल्हापूर गॅझेट आणि पेनचे पूजन करण्यात आले. खासदार शाहू महाराज यांच्या हस्ते हे पूजन पार पडले. यावेळी इतिहास संशोधक जयसिंगराव पवार हे देखील उपस्थित होते. कोल्हापूरातील ऐतिहासिक भवानी मंडपात हा कार्यक्रम संपन्न झाला.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Maratha
Maratha reservation case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com