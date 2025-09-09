Marathi Medium Schools : मराठी शाळेत इंटरनेट, कॉम्प्युटर, वीज-पाणी अत्याधुनिक सुविधा मिळतात, कशाला पाहिजे खासगी शाळा

Modern Government Schools : गेल्या शैक्षणिक वर्षात देशातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वीज, पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे. इंटरनेटची सुविधा वाढल्याने डिजिटल तंत्रज्ञानातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यावर शाळा भर देत आहेत..केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने नुकताच २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षाचा युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एज्युकेशन प्लस अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातून पायाभूत सुविधांबाबतचे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार ९३.६ टक्के शाळांमध्ये वीज, ९७.३ टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी, तर ९६.२ टक्के मुलांसाठी शौचालये सुविधा उपलब्ध आहे. हात धुण्याची सुविधा ९५.९ टक्के आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी ९९.३ टक्के शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मिळत आहे. या सर्व सुविधांमध्ये सरासरी अर्धा ते दीड टक्क्यांपर्यंत भर पडली आहे..Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा शेतकऱ्यांच्या पोरांना मोठा दिलासा, शैक्षणिक कर्ज बारावरून आठ टक्के.दिव्यांग विद्यार्थ्यांना समान संधीशैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये शाळांमधील रॅम्प, रेलिंगचे प्रमाण ५२.३ टक्के इतके होते. त्यामध्ये गेल्यावर्षी सुधारणा झाली. या सुविधांचे प्रमाण ५४.९ टक्के झाले आहे. त्याने दिव्यांग विद्यार्थ्यांची प्रवेश योग्यता वाढली असून, त्यांना समान शिक्षण संधी उपलब्ध झाली आहे.डिजिटल सुविधांमध्ये प्रगतीगेल्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना डिजिटल सुविधा पुरविण्यात चांगली प्रगती झाली आहे. त्यात संगणकांनी सुसज्ज शाळांची संख्या ५७.२ टक्क्यांवरून ६४.७ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. शाळांतील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचे प्रमाण ५३.९ टक्क्यांवरून ६३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे..शून्य पटसंख्या असलेल्या शाळा घटल्यागेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा एक शिक्षक शाळांची संख्या सुमारे सहा टक्क्यांनी घटली आहे. त्यांची संख्या एक लाख १० हजार ९७१ वरून एक लाख चार हजार १२५ पर्यंत आली आहे. शून्य पटसंख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण ३८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. या शाळांची संख्या १२ हजार ९५४ वरून सात हजार ९९३ इतके झाले आहे.शाळांतील पायाभूत सुविधांमधील वाढीचे चित्र खूप चांगले आहे. या सुविधा विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती, आरोग्य आणि शैक्षणिक निकाल सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या आहेत.-डी. सी. कुंभार, प्रशासनाधिकारी,प्राथमिक शिक्षण समिती, महापालिकापायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्याचे समाधान आहे. त्याचा निश्चितपणे चांगला उपयोग होणार आहे. शासनाने आता शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करावा. शैक्षणिक गुणवत्ता आणखी वाढविण्यासाठी ते आवश्यक आहे.-खंडेराव जगदाळे, राज्य उपाध्यक्ष, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.