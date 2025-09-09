कोल्हापूर

Marathi Medium Schools : मराठी शाळेत इंटरनेट, कॉम्प्युटर, वीज-पाणी अत्याधुनिक सुविधा मिळतात, कशाला पाहिजे खासगी शाळा

Marathi School Facilities : गेल्या शैक्षणिक वर्षात देशातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वीज, पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे.
Marathi Medium Schools

Marathi Medium Schools

esakal

संतोष मिठारी
Updated on

Modern Government Schools : गेल्या शैक्षणिक वर्षात देशातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. वीज, पिण्याचे पाण्याची उपलब्धता वाढली आहे. इंटरनेटची सुविधा वाढल्याने डिजिटल तंत्रज्ञानातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यावर शाळा भर देत आहेत.

Loading content, please wait...
Marathi schools
National Education Policy 2020
Marathi Serial TRP
government initiatives in education
Primary education reforms
Digital education facilities
Infrastructure improvements in schools

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com