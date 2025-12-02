Kolhapur Traders : मार्केट सेस रद्द करण्यासाठी कोल्हापूर बंदची हाक; व्यापाऱ्यांचा निर्धार आणि शासनाला दिलेला ठाम इशारा!

कोल्हापूर : कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन (मार्केट सेस) रद्द करण्यासह प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने शुक्रवारी (ता. ५ ) राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे..त्यात ताकदीने सहभागी होण्याचा निर्धार आज जिल्हास्तरीय व्यापार परिषदेत व्यापारी-व्यावसायिकांनी केला. येथील दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनच्या कार्यालयात व्यापार परिषदेत झाली..Kolhapur News : कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा! २१ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल 12.06 कोटींचा निधी मंजूर.त्यात मार्केट सेससह व्यापाऱ्यांच्या इतर मागण्यांसाठी शुक्रवारी पुकारलेल्या बंदमध्ये जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी, व्यावसायिक दुकाने बंद ठेवून सहभागी होतील. यादिवशी सकाळी दहा वाजता छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे निदर्शने करण्यात येतील. .तेथून मोटारसायकल रॅली सुरू होईल. माळकर तिकटी, लक्ष्मी रोड, आईसाहेब महाराज पुतळा, नाईक आणि कंपनी, स्टेशन रोडमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे रॅली येईल. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांना निवेदन दिले जाईल. .Bogus Voting Kolhapur : कोल्हापुरातील गडहिंग्लज नगरपालिकेत बोगस मतदान, दुसऱ्याच्या आधार कार्डचा वापर करून मतदानाचा प्रयत्न.तालुकास्तरावरील व्यापारी तहसीलदारांना निवेदन देणार असल्याचे ‘कोल्हापूर चेंबर’चे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी सांगितले. सचिव अजित कोठारी यांनी एलबीटीप्रमाणे मार्केट सेस हद्दपार करण्यासाठी आम्ही ताकदीने लढा देणार असल्याचे सांगितले..'कॅमिट’चे चेअरमन मोहन गुरनानी यांनी मार्केट सेस विरोधात एकत्र येत शासनाला व्यापाऱ्यंची ताकद दाखवून देऊया, असे आवाहन केले. अध्यक्ष दीपेन आगरवाल यांनी व्यापाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय शासन घेईल, असा आशावाद व्यक्त केला. .यावेळी कोल्हापूर चेंबरचे माजी अध्यक्ष प्रदीपभाई कापडिया, कॅटचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धैर्यशील पाटील, ग्राहक पंचायतचे कमलाकर बुरांडे, राशिवडे व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष एकनाथ चौगुले, नाशिक व्यापारी असोसिएशनचे प्रफुल्ल संचेती, दि ग्रेन, राईस अँड ऑईल सीडस् मर्चंटस् असोसिएशनचे भिमजी भानुशाली यांनी मनोगत व्यक्त केले. वैभव सावर्डेकर यांनी स्वागत केले. किरण तपकिरे यांनी सूत्रसंचालन केले. विजय कागले यांनी आभार मानले..जीएसटी असताना मार्केट सेस का हवा?महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीचे कन्व्हेअर राजेंद्र बाठिया यांनी राज्य शासनाला अन्नधान्यावरील पाच टक्के जीएसटी पैकी २.५ टक्के जीएसटी मिळत असताना मार्केट सेस का हवा आहे?, असा सवाल केला. .सध्या पारंपरिक व्यापार टिकण्याची गरज असून, पाच डिसेंबरच्या व्यापार बंदमध्ये कोल्हापुरातील व्यापाऱ्यांनी आपला व्यवसाय बंद ठेवून आंदोलनात सहभाग होण्याचे आवाहन केले. सांगलीचे शरद शहा यांनी सेसमुळे व्यापार कमी होत असून शासनाला जागा दाखविण्याची गरज असल्याचे सांगितले..राज्यातील पदाधिकाऱ्यांचा ऑनलाईन संवादकॅमिटचे सचिव अजित कोठारी यांनी महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घडवून आणली. त्यात महाराष्ट्र चेंब.रचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे यांनी सेसविरोधात संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले. फॅमचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांनी शासनाला सेस रद्द करायला भाग पाडू, असे सांगितले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.