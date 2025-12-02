कोल्हापूर

Kolhapur Traders : मार्केट सेस रद्द करण्यासाठी कोल्हापूर बंदची हाक; व्यापाऱ्यांचा निर्धार आणि शासनाला दिलेला ठाम इशारा!

Traders Announce Statewide Bandh : कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन ने राज्य सरकारचे लक्ष प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकडे वेधण्यासाठी राज्यव्यापी बंद पुकारला असून हा निर्णय दि कोल्हापूर ग्रेन मर्चंटस् असोसिएशनच्या कार्यालयात व्यापार परिषदेत झाला.
कोल्हापूर : कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमन (मार्केट सेस) रद्द करण्यासह प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने शुक्रवारी (ता. ५ ) राज्यव्यापी बंद पुकारला आहे.

