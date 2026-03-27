Financial Loss : बाजार समितीत कोटींचा घोटाळा उघड; नोकरभरती, गाळे व भाडेकरारांत मोठ्या अनियमितता

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला सक्षम बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारी शेती उत्पन्न बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी संस्था आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सुविधा देण्याच्या नावाखाली काही मोजक्या संचालकांनी केलेले आर्थिक घोटाळे समोर आले आहेत. २० वर्षांत बाजार समितीत नोकरभरतीपासून ते रस्त्यांच्या कामांपर्यंत, तसेच गाळे बांधकामापर्यंत अनेक कामांत अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले. चौकशा होऊन ठपके ठेवले गेले, जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्या; मात्र समितीचे झालेले आर्थिक नुकसान वसुली करण्यात हयगय झाली. दडपून ठेवलेल्या वसुली प्रकरणांचा लेखाजोखा आजपासून...कोल्हापूर : गेल्या २५ वर्षांत शेती उत्पन्न बाजार समितीतील किमान ४० हून अधिक व्यवहार वादग्रस्त ठरले. या कामांवर काही जागरूक संचालक व व्यापाऱ्यांनी हरकती घेत जिल्हा सहकार निबंधकांकडे तक्रारी केल्या. त्यानंतर चौकशी समितीची नियुक्ती केली. या चौकशीतून बाजार समितीचे सुमारे २० ते २५ कोटींचे नुकसान झाल्याचे प्रकार उघडकीस आले. .चार वेगवेगळ्या संचालक मंडळांच्या कार्यकाळात समितीच्या आर्थिक उत्पन्नाला चुना लावत काही संचालक गब्बर झाले. काहीजण सभापती पदापर्यंत पोहोचले, तर काहींनी काळाबाजार करून शासनालाही गंडवल्याचे उघड झाले आहे. बाजार समितीच्या मार्केट यार्डात तसेच टेंबलाईवाडी येथील उपबाजारात विविध कार्यकारी सेवा संस्था, अडते आणि व्यापाऱ्यांना ठरावीक आकाराचे भूखंड नियमानुसार दिले होते. .या जागांवर शेतीमालाची खरेदी-विक्री व्हावी, असा नियम आहे. बहुतांश व्यापारी आणि अडते या भूखंडांवर व्यवहार करत असून, अनेकांनी गोदामेही उभारली आहेत. मात्र, काही अडते आणि व्यापाऱ्यांनी या जागा ९९ वर्षांच्या कराराने इतरांना भाडेपट्टीवर दिल्याचे आढळून आले. हे करताना बाजार समितीच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. नियमांनुसार सुरुवातीला ३० वर्षांचा भाडेकरार आणि त्यानंतर मुदतवाढीत आणखी ३० वर्षांचा करार देणे अपेक्षित होते. .मात्र, हा नियम डावलून थेट ९० किंवा ९९ वर्षांचे भाडेकरार केले. अशा व्यवहारांसाठी बाजार समितीचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' आवश्यक असताना काही संचालकांनी 'लाभ' उठवत मध्यस्थी करत, काही सभापतींनी ना हरकत पत्र देऊन या बेकायदेशीर व्यवहारांना बळ दिल्याचा ठपका तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवला..नियमबाह्य व्यवहार सुरूच२०१० ते २०१२ या काळात झालेल्या नियमबाह्य भाडेकरारांची प्रकरणे दडपल्याचेही समोर आले. कोणावर ठोस कारवाई न झाल्याने पुढील संचालक मंडळांच्या कार्यकाळातही अनियमितता सुरूच राहिली. नंतरच्या कळातील तीन सभापतींनी अशा चुकीच्या व्यवहारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तीन सभापतींनी पद्धत बदलून नियमबाह्य व्यवहार सुरूच राहिल्याचे सांगितले जाते..दोषींवर कारवाई, दंड वसुली नाहीटेंबलाईवाडी धान्य बाजार तसेच मुख्य बाजार समितीत जवळपास १६ हून अधिक भूखंडांचे व्यवहार नियमबाह्य पद्धतीने भाडेकरारावर दिल्याची नोंद आहे. याबाबत काही संचालक आणि अडत्यांनी आक्षेप घेत सहकार उपनिबंधकांकडे तक्रारी दाखल केल्या. चौकशीत दोषी व्यक्तींवर प्रत्यक्ष कारवाई अथवा दंड वसुली मात्र झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले.