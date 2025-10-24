Satej Patil : रुग्णवाहिका आणि औषध खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार, सतेज पाटलांचा कोणावर रोख

Corruption in Ambulance and Medicine Purchases : मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दुजाभाव न करण्याची शपथ घेतात; मात्र सत्ताधारी आमदार नसलेल्या ठिकाणी निधी न देण्याचा निर्णय म्हणजे त्या शपथेला हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली. दिवाळी पाडव्यानिमित्त कसबा बावडा परिसरातील भारतवीर मित्र मंडळातर्फे पारंपारिक पद्धतीने म्हैस पळवण्याची स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यक्रमाला आमदार सतेज पाटील उपस्थित होते. कार्यक्रमानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली..पाटील म्हणाले, “सरकार स्थापन करताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दुजाभाव न करण्याची शपथ घेतात. पण सत्ताधारी आमदार नसलेल्या ठिकाणी निधी देत नाहीत. राज्यात शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत, बेरोजगारी वाढली आहे. त्यामुळे लोकांना पैशाचे आमिष दाखवले तरी सत्ताधाऱ्यांना मते मिळणार नाहीत.” हे आता त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. “रुग्णवाहिका आणि औषध खरेदीत प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे..मुंबईतील प्रकल्प एकाच व्यक्तीला देऊन महाराष्ट्र विकण्याचे काम हे सरकार करत आहे,” असा घणाघात केला. स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये भाजपला सत्तेपासून दुर ठेवण्याचे उद्दिष्ट आहे. “महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ही भाजपला येवू देणार नाही. काही ठिकाणी आघाड्या होतील, तर काही ठिकाणी स्वतंत्र लढा द्यावा लागेल. मनसेसोबत युतीबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नाही; यावर वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होईल.”.Kolhapur Market Yard : भाजीपाला व्यापारी व सभापती यांच्यात जोरदार वाद, कोल्हापूर बाजार समितीमध्ये प्रकार; नेमकं काय प्रकरण?.एफआरपीच्या प्रश्नावर त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली की, “या कोंडीतून तोडगा काढण्यासाठी कोल्हापूरच्या पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा. आम्ही सत्तेत असताना राजू शेट्टींसह चर्चा करून तोडगा काढत होतो.” अजित पवार गटातील काही आमदार भाजपकडून फोडले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी म्हटले, “भाजपला सत्तेसाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट हवेत, पण आता ते संपवण्याचेच काम सुरू आहे.” पुण्यातील जैन बोर्डिंग प्रकरणात टेंडर रद्द करून नवे काढावेत, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.