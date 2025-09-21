कोल्हापूर

Textile Factories Fire : दुष्काळात तेरावा महिना, वस्त्रोद्योग अडचणीत असताना दोन कारखान्यांना भीषण आग; साडेपाच कोटींचे नुकसान

Textile Factory Fire : यड्राव (ता. शिरोळ) येथील पार्वती औद्योगिक वसाहतीतील श्री. कृष्णा एक्स्पोर्ट व श्री. बालाजी एक्स्पोर्ट या दोन वस्त्रोद्योग कारखान्यांना भीषण आग लागली.
Textile Factories Fire

Textile Factories Fire

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on
Summary

भीषण आग – यड्राव (ता. शिरोळ) येथील पार्वती औद्योगिक वसाहतीतील श्री. कृष्णा एक्स्पोर्ट व श्री. बालाजी एक्स्पोर्ट या दोन वस्त्रोद्योग कारखान्यांना १८ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री भीषण आग लागली.

मोठे आर्थिक नुकसान – १० एअरजेट लुम मशीन, रिपेअरिंग साहित्य, सूत, कापड, वायरिंग, ए.सी. प्लान्ट आदी जळून एकूण ₹५ कोटी ५८ लाख २ हजार ५२५ रुपयांचे नुकसान झाले.

पोलिस तपास सुरू – शहापूर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली असून आगीचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नाही; पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

Ichalkaranji Textile Mills Fire : यड्राव (ता. शिरोळ) येथील पार्वती औद्योगिक वसाहतीतील श्री. कृष्णा एक्स्पोर्ट व श्री. बालाजी एक्स्पोर्ट या दोन वस्त्रोद्योग कारखान्यांना भीषण आग लागली. या आगीत पाच कोटी ५८ लाख दोन हजार ५२५ रुपयांचे नुकसान झाले आहे. याबाबतची नोंद शहापूर पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

ही घटना १८ सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास घडली. कारखान्याच्या आवारात अचानक आग भडकली. काही क्षणातच आगीने प्रचंड रौद्ररूप धारण केले. यात दोन्ही कारखान्यांतील २४ मशिनांपैकी तब्बल १० अत्याधुनिक ऑटोमेटिक शटललेस (एअरजेट) लुम मशीन जळून खाक झाली.

Loading content, please wait...
fire
Fire Accident
Ichalkaranji
fire case
Textile Industry
Fire and Safety Association
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com