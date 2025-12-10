कोल्हापूर

Kolhapur Crime : साडेचार महिन्यांपासून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या तिघांना अखेर अटक; एमडी ड्रग्ज प्रकरणाचा गुंता सुटण्याची चिन्हं

Suspects Arrested : कोरोची येथील ६.७३ लाखांचे १३४ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्तीप्रकरणात साडेचार महिन्यांपासून पसार असलेल्या संतोष केसरवाणी, रेहान महावत आणि पियूष भंडारे यांना अखेर पोलिसांनी अटक केले.
इचलकरंजी : एमडी ड्रग्ज प्रकरणात साडेचार महिन्यांपासून पसार असलेल्या तिघांना शहापूर पोलिसांनी अटक केली. संतोष शिवसागर केसरवानी (वय २८, रा. सुर्वेनगर) पियूष विजय भंडारे (२१, समाज मंदिरमागे, शहापूर), रेहान रफिक महावत (२८, तोरणानगर) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांना एक दिवस पोलिस कोठडी मिळाली आहे.

