Kolhapur Crime : साडेचार महिन्यांपासून पोलिसांना चकवा देणाऱ्या तिघांना अखेर अटक; एमडी ड्रग्ज प्रकरणाचा गुंता सुटण्याची चिन्हं

इचलकरंजी : एमडी ड्रग्ज प्रकरणात साडेचार महिन्यांपासून पसार असलेल्या तिघांना शहापूर पोलिसांनी अटक केली. संतोष शिवसागर केसरवानी (वय २८, रा. सुर्वेनगर) पियूष विजय भंडारे (२१, समाज मंदिरमागे, शहापूर), रेहान रफिक महावत (२८, तोरणानगर) अशी त्यांची नावे आहेत. त्यांना एक दिवस पोलिस कोठडी मिळाली आहे. .या प्रकरणातील साद मकानदार हा संशयित अद्यापही पसार आहे. कोरोची येथे साडेचार महिन्यांपूर्वी ६.७३ लाख रुपयांचे १३४ ग्रॅम एमडी ड्रग्स पोलिसांनी जप्त केले होते. याप्रकरणी संशयित अभियंता ऋषभ खरात याला अटक केली होती. .Kolhapur Crime News: यल्लम्मा चौकात थरार! पिस्तूल घेऊन फिरणारे दोघे गुन्हेगार पोलिसांच्या जाळ्यात; तात्काळ कारवाईत विदेशी बनावटीचे पिस्तूल जप्त.तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे, तर विनीत गंथडे व आकाश माने यांनाही अटक केली होती. मात्र, ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. या प्रकरणातील संतोष केसरवाणी हा साडेचार महिन्यांपासून पोलिसांना चकवा देत होता. .त्याचे लोकेशन उत्तर प्रदेश, बिहार येथे दाखवत होते. पोलिस आपल्या मागावर आहेत, याची कुणकुण लागल्यामुळे त्याने मोबाईल बंद केला. आज खबऱ्यामार्फत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे त्याला यड्राव येथील रेणुकानगर येथून ताब्यात घेण्यात आले. .Pune Crime : हडपसरमध्ये चार पिस्तुलांसह काडतुसे जप्त, पोलिसांकडून तिघांना अटक; अनेक गंभीर गुन्हे दाखल.पाठोपाठ रेहान व पियूष यालाही पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणातील साद मकानदार हा अद्याप पसार असून पालनकर, करण, मॉन्टी अशी संशयित पाच ते सहा जण पोलिसांच्या रडारवर आहेत.