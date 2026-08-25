Mhasurli Clinic Inspection: खासगी दवाखान्यांत अनोळखींकडून पाहणी म्हासुर्लीत खळबळ ः महिला, पुरुषांचा समावेश; चित्रीकरण सीसीटीव्हीत कैद

कोल्हापूर: धामणी खोऱ्यातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या म्हासुर्ली (ता. राधानगरी) येथे खासगी दवाखाने आणि मेडिकल दुकानांमध्ये काही अनोळखी व्यक्तींनी अचानक पाहणी केल्याने खळबळ उडाली. मोटारीतून आलेल्या तीन महिला, काही पुरुषांनी डॉक्टरांकडे त्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणासह विविध बाबींची माहिती घेतली. दवाखाने, मेडिकल दुकानांचे मोबाईलद्वारे चित्रीकरण केल्याचेही सांगण्यात आले. .दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून अशी कोणतीही तपासणी केली नसल्याचे डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी सांगितले. या अनोळखी व्यक्तींनी दवाखान्यातील वैद्यकीय कचरा, डॉक्टरांची शैक्षणिक पात्रता यांसह विविध मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले. मात्र, त्यांनी ओळख स्पष्ट केली नाही अथवा अधिकृत ओळखपत्र दाखविले नाही. त्यामुळे हे पथक नेमके कोणत्या विभागाचे होते, कोणाच्या आदेशाने आले होते आणि त्यांना तपासणीचे अधिकार होते का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे..Forest Satyagraha: चांदीच्या विळ्याने गवत कापून ब्रिटिशांना आव्हान; इथे जपलाय 'जंगल सत्याग्रहाचा' इतिहास, नक्की भेट द्या.दरम्यान, नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या बैठकीत बनावट डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर म्हासुर्लीत अचानक अशा प्रकारची पाहणी झाल्याने याची चर्चा अधिकच रंगली आहे..ओळखपत्राशिवाय तपासणी करू देऊ नका ः पिंपळेजिल्हा वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे यांनी डॉक्टरांनी तपासणीसाठी येणाऱ्या व्यक्तींकडे रीतसर ओळखपत्राची मागणी करावी. ओळखपत्र नसलेल्या व्यक्तींना चौकशी अथवा तपासणी करू देऊ नये. संशयास्पद व्यक्ती आढळल्यास आरोग्य विभागासह पोलिसांना माहिती द्यावी, असे आवाहन डॉ. पिंपळे यांनी केले आहे..Devendra Fadnavis: महिला आरक्षण २०३४ पर्यंत ढकलण्याचा प्रयत्न; विरोधक महिलांना आरक्षणापासून रोखताहेत, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आरोप.आरोग्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच प्रकारआरोग्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच बनावट डॉक्टर शोधण्याच्या नावाखाली अशा पद्धतीने पाहणी झाली असेल, तर अधिकृत यंत्रणेला त्याची माहिती होती का? माहिती नसेल तर अनोळखी व्यक्तींना दवाखान्यांमध्ये प्रवेश करून चित्रीकरण करण्याचे धाडस कसे झाले? या प्रश्नांची उत्तरे आता द्यावी लागणार आहेत. सीसीटीव्ही फुटेज तपासून या प्रकरणामागचे नेमके सत्य समोर आणण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.