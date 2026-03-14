Mhasurli Clash : रस्ता कामावरून म्हासुर्लीत दोन गटांत हाणामारी; सरपंचांसह १७ जणांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे

धामोड : म्हासुर्ली (ता. राधानगरी) येथे नव्याने करण्यात येणाऱ्या रस्त्याच्या कारणावरून दोन गटांत वाद झाला. यावेळी झालेल्या हाणामारीमध्ये पाचजण जखमी झाले. याबाबत राधानगरी पोलिसात सरपंच मीना कांबळे यांच्यासह १७ जणांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत..याबाबत अधिक माहिती अशी, येथील ग्रामपंचायत हद्दीमधील रस्ता मंजूर झाला आहे. या रस्त्याचे काम सुरू करण्याकरिता येथील ग्राम विस्तार अधिकारी कृष्णात गुरव, ठेकेदार स्वप्नील कांबळे, बांधकाम विभागाचे अभियंता खोत, सरपंच मीनाताई कांबळे हे पाहणी करत होते..यावेळी रस्त्याबाबत दोन गटांत वाद झाला. यातून तुंबळ हाणामारी झाली. यावेळी सरपंच कांबळे यांच्या गटातील लोकांनी माहितीच्या अधिकारात पंधराव्या वित्त आयोगातील खर्चाची माहिती मागविल्याचा राग मनात धरून रस्त्याच्या निमित्ताने मला शिवीगाळ करत लाथाबुक्क्यांनी तसेच दगडविटांनी मारहाण केल्याची फिर्याद माजी ग्रामपंचायत सदस्य बाबूराव कांबळे यांनी दिली आहे. .त्यानुसार धनाजी भिवा कांबळे, गणपती भिवा कांबळे, भीमराव भिवा कांबळे, अशोक दादू कांबळे, प्रसाद सर्जेराव कांबळे, सरपंच मीनाताई भीमराव कांबळे, अक्षय कृष्णात कांबळे आदी सात जणांवर गुन्हा दाखल झाला..तर सरपंच मीनाताई कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य बाबूराव कांबळे व संजय कांबळे हे घरापाशी येऊन हा रस्ता घराच्या मागील बाजूने करण्याबद्दल हरकत घेऊन शिवीगाळ करत अंगावर धावून आले. .तसेच घरावर दगडफेक करून मारहाण केली. त्यानुसार संजय पुंडलिक कांबळे, बाबूराव सदाशिव कांबळे, सखुबाई सदाशिव कांबळे, आकुबाई तुकाराम कांबळे, विमल आनंदा कांबळे, अनुराधा संजय कांबळे, अमित आनंदा कांबळे, आनंदा रामा कांबळे, बंडा सदाशिव कांबळे दहा जणांविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.