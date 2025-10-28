Ichalkaranji Crime : बारमध्ये वेटरशी किरकोळ वाद, बाहेर येताच खून; इचलकरंजीत भररस्त्यात धक्कादायक घटना

Ichalkaranji Major Crime : (ऋषीकेश राऊत) : इचलकरंजी शहरातील कबनूर रोडवरील पेट्रोल पंपासमोर मध्यरात्रीच्या सुमारास एका युवकाचा डोक्यात दगड आणि सिमेंट पाईप घालून निर्घृण खून करण्यात आला. अभिनंदन जयपाल कोल्हापूरे (वय ४४, रा. इंदिरानगर, कबनूर) असे मृताचे नाव असून तो खासगी बँकेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होता. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, सोमवारी (ता.२७) रात्री अभिनंदन कोल्हापुरे हे कोल्हापूर रोडवरील एका बारमध्ये दारू पिण्यास गेले होते. तेथे वेटरशी किरकोळ वाद झाल्यानंतर ते बारमधून बाहेर पडले. त्यानंतर थोड्याच वेळात पेट्रोल पंपासमोर त्यांच्यावर अज्ञात व्यक्तींनी हल्ला करून डोक्यात दगड आणि सिमेंट पाईपने हल्ला केला आणि डोक्यात घालून ठार केले. पहाटे रात्री दोनच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली..Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी...घटनेची माहिती मिळताच शिवाजीनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. खुनाचे नेमके कारण अद्याप समजू शकले नसून पोलिसांनी संशयितांचा शोध सुरू केला आहे. घटनास्थळी रक्ताचे डाग, दगड आणि बिअरच्या बाटल्या आढळून आल्या असून हा खून बारमधील वादातून झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.