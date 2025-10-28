कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : बारमध्ये वेटरशी किरकोळ वाद, बाहेर येताच खून; इचलकरंजीत भररस्त्यात धक्कादायक घटना

Ichalkaranji Police : इचलकरंजीत धक्कादायक प्रकार! बारमध्ये वेटरशी किरकोळ वाद झाला आणि बाहेर पडताच तरुणाचा भररस्त्यात खून करण्यात आला. परिसरात एकच खळबळ.
Ichalkaranji Crime

इचलकरंजीत धक्कादायक प्रकार! बारमध्ये वेटरशी किरकोळ वाद झाला आणि बाहेर पडताच तरुणाचा भररस्त्यात खून करण्यात आला.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ichalkaranji Major Crime : (ऋषीकेश राऊत) : इचलकरंजी शहरातील कबनूर रोडवरील पेट्रोल पंपासमोर मध्यरात्रीच्या सुमारास एका युवकाचा डोक्यात दगड आणि सिमेंट पाईप घालून निर्घृण खून करण्यात आला. अभिनंदन जयपाल कोल्हापूरे (वय ४४, रा. इंदिरानगर, कबनूर) असे मृताचे नाव असून तो खासगी बँकेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होता. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे.

Loading content, please wait...
Crime News
crime news in marathi
Ichalkaranji
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com