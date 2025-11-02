Ichalkaranji Crime : अल्पवयीन मुलाचा इचलकरंजीत वडिलांच्या मित्रावर जीवघेणा हल्ला

Kolhapur Crime News : सहकारनगर परिसरात लहान मुलाच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमानंतर जुन्या वादातून अल्पवयीन मुलाने आपल्या वडिलांच्या मित्रावर जीवघेणा हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. भरचौकात लोखंडी रॉडने डोक्यात जबर वार केल्याने मंगेश उर्फ रविराज जनार्दन कांबळे (वय ३०, रा. सहकारनगर साइट नं. १०२) हे गंभीर जखमी झाले. याप्रकरणी गावभाग पोलिसांनी अल्पवयीन मुलावर गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना शुक्रवारी (ता.३०) रात्री साडेनऊच्या सुमारास सहकारनगर येथील चौकात घडली..पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी रात्री मंगेश कांबळे हे आपल्या घरी जात असताना संशयित अल्पवयीन मुलाने अचानक पाठीमागून येत ‘तुला सोडणार नाही’ असा दम देत लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यात जबर मारहाण केली. या हल्ल्यात मंगेश कांबळे हे गंभीर जखमी झाले. त्यांना तत्काळ उपचारासाठी आयजीएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डोक्यातून रक्तस्त्राव वाढू लागल्याने त्यांना पोलिसांनी पुढे सांगली सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केले..सुमारे महिनाभरापूर्वी मंगेश कांबळे आणि अल्पवयीन मुलाच्यात किरकोळ वाद झाला होता. त्याचाच राग मनात धरून हा जीवघेणा हल्ला झाल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली. जखमी कांबळे हे अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांचे जवळचे मित्र आहेत. कांबळे आणि संबंधित अल्पवयीन मुलगा दोघेही एका लहान मुलाच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात एकत्र होते..Kolhapur Couple killed : कोल्हापुरातील पती पत्नीचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू नाही तर कुख्यात गुंडाने दगडाने ठेचून केला खून, कारण काय?.कार्यक्रमानंतर बाहेर पडताना दोघांमध्ये पुन्हा जुन्या वादावरून वाद निर्माण झाला आणि त्यातून हा हल्ला झाला. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक गोविंदा कोळेकर अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.