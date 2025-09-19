Minor Girl : चिरमुरे भट्टीत कोण नसल्याचा अंदाज घेत तरूणाचा अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार, घटनास्थळी जात रणरागिणी आईनं केलं धाडसी कृत्य

Minor Girl Sangli News : चिरमुरे आणण्यासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या तरुणास दोषी धरून अतिरिक्त आणि जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्रीमती जे. ए. मोहंती यांनी सक्तमजुरी आणि दंडाची शिक्षा ठोठावली. तिमाप्पा अंजनेया कवाडी (वय ३०, रा. डोम तुंगीमानदाल्म पागद्राई, ता. पट्टणकोडा, जि. करनूल, राज्य आंध्रप्रदेश) असे आरोपीचे नाव आहे. सरकार पक्षातर्फे ॲड. आरती देशपांडे-साटविलकर यांनी काम पाहिले..ही घटना मिरज शहर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत दि. ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी घडली होती. खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, मिरजेतील आठ वर्षे वयाची पीडिता सकाळी ९.४५ च्या सुमारास घरातून चिरमुरे आणण्यासाठी बाहेर पडली होती. तिच्या घरापासून काही अंतरावर चिरमुरे विक्री करणाऱ्या संशयित तिमाप्पा कवाडी याच्याकडे ती गेली. त्यावेळी कोणी नसल्याचे पाहून तिमाप्पा याने अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केला..यामुळे घाबरुन पीडिता धावत घरी आली आणि तिने घडलेला प्रकार आईला सांगितला. तिच्या आईने तातडीने घटनास्थळी धाव घेवून संशयित तिमाप्पा याच्या शर्टाची कॉलर पकडून त्याला जाब विचारला. यावेळी परिसरातील नागरिक गोळा झाले. ही बाब पोलिसांना समजताच त्यांनी तिमाप्पा कवाडी यास ताब्यात घेतले..Kolhapur Attack : विद्यार्थ्यांनी गजबजलेल्या कोल्हापुरातील सायबर चौकात प्राणघातक हल्ला,पार्टीच्या वादातून मित्रांमध्ये वाद.पिडीत मुलीच्या आईने मिरज शहर पोलिस ठाण्यात बाल लैंगिक अत्याचार कलम ८ नुसार तक्रार दाखल केली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रियांका बाबर यांनी पीडितेचा जबाब नोंदवून घेतला. या प्रकरणाचा तपास सेवानिवृत्त पोलिस उपनिरीक्षक जे. ए. पवार यांनी केला. सदर खटला न्यायालयात सुनावणीस गेला असता सरकारपक्षातर्फे एकूण सात साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये पीडितेचा, तिच्या आईचा तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराचा जबाब महत्त्वपूर्ण ठरला. न्यायालयासमोर आलेल्या साक्षी आणि पुरावे ग्राह्य धरुन न्यायमूर्तींनी आरोपी तिमाप्पा कवाडी यास तीन वर्षे सक्तमजुरी आणि १ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.