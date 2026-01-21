Kolhapur Politics : कल्लाप्पाण्णा–प्रकाश–राहुलनंतर सानिका; आवाडे घराण्याची नवी राजकीय खेळी, सानिका आवाडे जिल्हा परिषद लढवणार

Zilla Parishad Election Kolhapur : वस्त्रनगरीच्या राजकारणात नेहमीच दबदबा असलेल्या आवाडे घराण्यातील चौथी पिढी आता राजकारणात पदार्पण करीत आहे. आमदार राहुल आवाडे यांची कन्या सानिका आवाडे या कोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवर निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. बुधवारी (ता. २१) त्या हातकणंगले तहसील कार्यालयात आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत..ज्येष्ठ नेते माजी खासदार कल्लाप्पाण्णा आवाडे, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, आमदार राहुल आवाडे या तीन पिढ्यांनंतर आता सानिका आवाडे या राजकीय क्षेत्रात सक्रीय होत आहेत. नुकत्याच झालेल्या इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत अनेक प्रभागांत सानिका आवाडे यांनी प्रचाराची धुरा सांभाळली होती. आता त्या कोरोची जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवर आपले नशीब आजमावणार आहेत..Kolhapur Mahapalika हातातून गेली तरी Satej Patil एक डाव राखून, Dhananjay Mahadik धप्पा देण्याच्या तयारीत | Sakal News.विशेष म्हणजे गेल्या जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सानिका यांचे वडील व विद्यमान आमदार राहुल आवाडे यांनी रेंदाळ जिल्हा परिषदेतून प्रतिनिधित्व केले होते. वडिलांप्रमाणेच सानिका यांनीही महापालिकेऐवजी जिल्हा परिषदेमध्ये नेतृत्व करण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यांना भाजपने उमेदवारी जाहीर केली आहे. त्यामुळे आवाडे परिवारातील चौथी पिढी आता राजकारणात प्रवेश करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.