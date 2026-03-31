आमदार यड्रावकरांचे ३१ लाखांचे बील थकीत तरी महावितरणचा कानाडोळा, ऐन उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे कनेक्शन तोडलं; 'स्वाभिमानी'चा गंभीर आरोप

Swabhimani Shetkari Sanghatana protest : शिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या नावावरील वारणा नदीवर असलेल्या पाच कृषीपंपांवर तब्बल ३१ लाख ६६ हजार ११० रुपयांची थकबाकी आहे. त्यांचे वीज कनेक्शन सुरू ठेवले जात आहे. तर दुसरीकडे थकीत बिलापोटी १० अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडले जाते. यावर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी मंगळवारी (ता.३०) जयसिंगपूर येथील महावितरण कार्यालयावर धडक दिली..स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यकारी अभियंता विजय आडके यांना जाब विचारत तातडीने कनेक्शन जोडून वीजपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली. अखेर संबंधित अधिकाऱ्यांना वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यात आले.महावितरण कंपनीने गेल्या महिनाभरापासून थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी मोहीम सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत ५० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांची वीज कनेक्शन तोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या मोहिमेत शेकडो शेतकऱ्यांची वीज तोडणी करण्यात आली आहे..दरम्यान, वारणा नदीवर आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या नावावर पाच कृषीपंपांचे वीज कनेक्शन असून त्यावर ३१ लाख ६६ हजार ११० रुपयांची थकबाकी आहे, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला. इतकी मोठी थकबाकी असतानाही त्यांचे कनेक्शन न तोडल्याने लोकप्रतिनिधींना संरक्षण दिले जात असल्याची भावना परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी दानोळी, कोथळी, उमळवाड या गावांसह वारणा व कृष्णा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांची १० एच.पी.वरील कनेक्शन तोडून वीजपुरवठा खंडित केला आहे. सध्या उन्हाची तीव्रता वाढत असल्याने ऊस पिकासह भाजीपाला आणि इतर पिकांना पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून पिके करपू लागली आहेत..Raju Shetti : "सरकार म्हणजे शेतकऱ्यांची सावत्र आई" वेंगुर्ले मेळाव्यात राजू शेट्टींचा संताप; आंबा-काजू बागायतदरांसाठी अडीच हजार कोटींची मागणी.१० एच.पी.वरील अनेक शेतकरी अल्पभूधारक असून आठ ते दहा शेतकरी एकत्र येऊन दोन ते दोन किलोमीटर पाइपलाइन टाकून पाणी उपसा करतात. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनाही मोफत वीज योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, जयसिंगपूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय आडके यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांची तोडलेली वीज कनेक्शन तातडीने जोडण्याचे आदेश दिले.यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राम शिंदे, महादेवराव धनवडे, धनगोंडा पाटील, शरद कांबळे, श्रीकांत पाटील, शितल बोरगांवे, अजित आलमाने, प्रकाश भोकरे, विजय चिवटे, गौतम इंगळे, संतोष उपाध्ये, राहुल पाटील यांच्यासह परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.