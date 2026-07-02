Gokul Election : ठरावाच्या हिशोबात म्हशीपेक्षा रेडकू मोठं, ‘गोकुळ’मध्ये ४८४४ सभासदांचे ५४३९ ठराव; एकाच्या नावावर ८

कोल्हापूर - जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाच्या निवडणुकीसाठी शेवटच्या दिवशी १६२ आणि आजअखेर एकूण ५४३९ ठराव दाखल झाले आहेत. यात १२३ संस्थांचे एकाच नावाने अनेक ठराव आले आहेत. तर ५६ संस्थांचे वेगवेगळ्या व्यक्तींच्या नावावर ठराव दाखल केले आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून या ५६ संस्थांना नोटीस पाठवून १५ जुलैपर्यंत सुनावणी घेऊन ठराव निश्चित केले जाणार आहेत. .जिल्ह्यातील ४८४४ संस्थांना ठरावाचा मुसदा पाठविला होता. मात्र, ५ हजार ४३९ ठराव जमा झाले आहेत. त्यामुळे गोकुळ ठराव जमा करण्याच्या हिशेबात ‘म्हशी पेक्षा रेडकू मोठे’ झाल्याचे चित्र आहे. २ जूनपासून ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आजअखेर सर्वाधिक ८६७ ठराव हे करवीर आणि ७०३ ठराव राधानगरी तालुक्यातून जमा झाले आहेत. महायुती आणि राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीतर्फे शक्तिप्रदर्शनाने अर्ज दाखल केले..दरम्यान, दुबार संस्थांची सुनावणी घेऊन त्यांची नावे अंतिम केली जाणार आहेत. यासाठी उद्या दुग्ध विभागाकडून नोटीस पाठविली जाणार आहे. या ठरावांची सत्यता पडताळण्यासाठी संबंधित ठरावदार, संस्थेचे मूळ प्रोसिडिंग, संस्थेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे. याच पदाधिकाऱ्यांना विचारून खऱ्या ठरावदारांचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाणार आहे..पोलिसांचे नाव घेताच पळ काढलाठराव स्वीकारण्याची प्रक्रिया संपत आली असताना फेजिवडे येथील एक जण हातात कागद घेऊन आला. त्याने कागदासोबत पुसट दिसणारे आधारकार्ड व इतर कागदपत्रे जोडली होती. दरम्यान, हा ठराव तत्काळ घ्यावा, असे आवाहन केले. मात्र, ही कागदपत्रे चुकीची असल्याचे लक्षात आल्यानंतर तेथील एकाने पोलिसांना बोलावून याची कागदपत्रे तपासूया, असे म्हणताच आलेल्या त्या व्यक्तीने तेथून तत्काळ पळ काढला..एकाच्या नावाने आठ ठरावरामसिंग शेळके ( खडगे, ता. भुदरगड) यांनी आपल्या नावाचे आठ ठराव दिले आहेत. त्यामुळे यापैकी एकच ठराव गृहित धरला जाणार आहे. यातून सभासदांनीही नेत्यांना खूश करण्याचे काम केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.