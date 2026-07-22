Mottled Wood Owl : लालसर डोळे, अंगावर राखाडी-पांढऱ्या रंगांचे ठिपके अन् झाडांच्या खोडात लपणारा पक्षी! भुदरगडच्या जंगलात आढळले दुर्मीळ 'रक्तलोचन' घुबड

गारगोटी (कोल्हापूर) : भुदरगड तालुक्याच्या समृद्ध जैवविविधतेत आणखी एका दुर्मीळ वन्यजीवाची भर पडली. तालुक्यात अत्यंत दुर्मीळ समजल्या जाणाऱ्या ‘रक्तलोचन घुबडा’ (Mottled Wood Owl–Strix ocellata) या निशाचर पक्ष्याचे दर्शन घडले आहे. .गारगोटी परिसरातील जंगलात वन्यजीव छायाचित्रकार व पक्षी अभ्यासक अमोल किरण शिरोडकर (मडिलगे बुद्रुक) यांनी या दुर्मीळ घुबडाची नोंद करत (Bhudargad rare owl sighting) त्याची छायाचित्रे कॅमेऱ्यात टिपली आहेत..रक्तलोचन घुबड हा भारतातील दुर्मीळ घुबडांपैकी एक मानला जातो. त्याच्या डोळ्यांचा आकर्षक रंग, शरीरावरील राखाडी-पांढऱ्या रंगांचे ठिपके आणि पट्टे यामुळे तो जंगलातील झाडांच्या खोडांत सहज मिसळून जातो. त्यामुळे दिवसा त्याचे दर्शन होणे दुर्मीळ मानले जाते. हा पक्षी प्रामुख्याने रात्री सक्रिय असतो आणि घनदाट जंगल, जुन्या वृक्षांची दाटी, तसेच शांत परिसरात वास्तव्य करतो. रक्तलोचन घुबडाची ही पहिली अधिकृत नोंद असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे परिसरातील वनसंपदा, जैवविविधता आणि पर्यावरणीय समतोल अधिक समृद्ध असल्याचे अधोरेखित झाले आहे..New Monkey Species : गुलाबी-नारंगी ओठ अन् काळे केस! आफ्रिकेच्या घनदाट जंगलात सापडली माकडाची अतिशय दुर्मिळ प्रजाती, पाहा PHOTO.शिरोडकर यांनी अनेक वर्षांपासून वन्यजीव आणि पक्ष्यांच्या अभ्यासासोबत छायाचित्रणाचे कार्य सुरू ठेवले आहे. वनक्षेत्राचे संवर्धन, जुन्या वृक्षांचे संरक्षण आणि जंगलातील मानवी हस्तक्षेप कमी ठेवला तर अशा दुर्मीळ पक्ष्यांचा अधिवास सुरक्षित राहण्यास मदत होईल, असे मत पर्यावरण अभ्यासकांकडून व्यक्त होत आहे..Tejas Thackeray : तेजस ठाकरेंचं हिमालयात मोठं संशोधन! शोधली वनस्पतीची नवी प्रजात; आई 'रश्मी ठाकरे' यांच्या नावावरून ठेवलं 'हे' नाव.रक्तलोचन घुबडासारख्या दुर्मीळ पक्ष्यांचा अधिवास परिसरात असणे म्हणजे येथे घनदाट व समृद्ध जंगल अस्तित्वात असल्याचे प्रतीक आहे. ही वनसंपदा आणि त्यांचे नैसर्गिक अधिवास जपले पाहिजेत. जंगलांचे संवर्धन झाले तरच अशा दुर्मीळ प्रजाती पुढील पिढ्यांनाही पाहायला मिळतील.-अमोल शिरोडकर, वन्यजीव छायाचित्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.