Dhairyasheel Mane, Ashokrao Mane : खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोकराव मानेंना पंचगंगा प्रदूषण आमंत्रणचं नाही; चिडलेले आमदार माने काय म्हणाले

Panchganga River Pollution : पंचगंगा नदी ही हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातूनच अधिक वाहते. या भागांतच प्रदूषणाचा विळखा अधिक आहे. मी व खासदार धैर्यशील माने हे घटक पक्षाचे सदस्य असतानाही आम्हाला डावलून ही बैठक घेतली. यामागे कसले राजकारण सुरू आहे. याचा छडा लावणे गरजेचे आहे, असे मत आमदार अशोकराव माने यांनी व्यक्त केले..पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २५) मुंबईत पंचगंगा नदी प्रदूषण निर्मूलनासाठी बैठक झाली. मात्र, या बैठकीला आमदार माने आणि खासदार धैर्यशील माने, तसेच आंदोलन अंकुशला निमंत्रण नव्हते. याबाबत आमदार माने यांनी नाराजी व्यक्त करून निषेध केला. तसेच यापुढे आम्हाला न विचारता बैठक घेतली, तर याचा निश्चितच जाब विचारला जाईल, असे सांगितले..Satej Patil Shivaji Patil : गोकुळच्या रणधुमाळीत सतेज पाटील, शिवाजीराव पाटलांच्या घरी; महायुतीत नाराजीचा ‘वेध’ घेतल्याची चर्चा.बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ, खासदार धनंजय महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार राहुल आवाडे, आमदार अमल महाडिक यांना निमंत्रित केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.