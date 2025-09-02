Dhairyasheel Mane : खासदार धैर्यशील माने दहीहंडीला जाता; पण गावात यायला वेळ नाही; वाठार तर्फे वडगावच्या ग्रामस्थांनी खासदारांचा घेतला समाचार

Wathar Vadgaon Villagers Protest : ‘दहीहंडीच्या कार्यक्रमाला जायला तुमच्याकडे वेळ आहे. मात्र, त्यांना वाठार तर्फे वडगावमध्ये येऊन उपोषणाची दखल घ्यायला वेळ नाही. तुमच्या निवडणुकीत आम्ही रॅली काढून तुम्हाला मतदान केले. पण, तुम्ही गावात फिरकला सुद्धा नाही,’ अशा शब्दांत आज ग्रामस्थांनी खासदार धैर्यशील माने यांना सुनावले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहात झालेल्या बैठकीमध्ये ग्रामस्थांनी खासदार, आमदार यांना धारेवर धरले..वाठार तर्फे वडगाव गावातील साडेसात एकर जमीन बाळासाहेब माने शिक्षण प्रसारक मंडळ संस्थेला भाडेतत्त्वावर देऊ केली आहे. ही जमीन गावाची असून, ती बेकायदेशीर पद्धतीने खोटी कागदपत्रे जोडून आणि फेरफार डायरीत खाडाखोड करून दिली असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. तसेच ही जमीन परत मिळवण्यासाठी त्यांनी १५ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले..आज उपोषणाचा १८ वा दिवस होता. यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक झाली. सुरुवातीला गावातील २०० पेक्षा जास्त मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आली. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मारला. त्यानंतर त्यांना ताराराणी सभागृहात जाण्यासासाठी सांगण्यात आले. तेथे सरपंच सागर कांबळे, ॲड. विनायक पाटील, बाबासाहेब दबडे, महेंद्र शिंदे यांनी आंदोलनाची भूमिका मांडली. तसेच कशा प्रकारे फसवणूक केली ते सांगितले..यानंतर तेथे खासदार धैर्यशील माने, आमदार अशोक माने, माजी आमदार राजू आवळे, राजीव आवळे, शिवसेना (ठाकरे गट) जिल्हाध्यक्ष रविकिरण इंगवले आले. यावेळी महेंद्र शिंदे म्हणाले, ‘आम्ही पहिल्यांदा हा प्रश्न घेऊन खासदार माने यांच्याकडे गेलो होतो. त्यांनी याप्रश्नी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बरोबर बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले.मात्र, ही बैठक झालीच नाही. गावातून माझ्यामुळे तुम्हाला लिड मिळाले त्यामुळे अधिकाराने विचारण्याचा मला अधिकार आहे.’.Kolhapur Politics : वाठारकरांच्या एकजुटीचा 'विजय', गावची जमीन समन्वयाने गावाला मिळणार परत; विजयसिंह मानेंनी जमीन देण्याचे केले कबूल.यावर खासदार माने म्हणाले, ‘मी दिल्लीमध्ये अधिवेशनात होतो. त्यामुळे बैठक घेता आली नाही. मात्र, मी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले होते.’ त्यानंतर ग्रामस्थांनी याला आक्षेप घेत माने यांना चांगलेच धारेवर धरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.