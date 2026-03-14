Dhananjay Mahadik : वरिष्ठ शिक्षकांना ‘टीईटी’मधून सूट द्यावी ; खासदार धनंजय महाडिक यांची संसदेत मागणी

कोल्हापूर : खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज संसदेत, देशातील वरिष्ठ आणि अनुभवी शिक्षकांना, टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अनिवार्य अटीतून सूट द्यावी, अशी मागणी केली. .शिक्षणाचा अधिकार कायदा-२००९'अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी 'टीईटी' परीक्षा अनिवार्य केली आहे. गुणवत्ता वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतला असला, तरी 'टीईटी'सक्तीला शिक्षक वर्गाचा विरोध आहे. .TET Promotion Rules : टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांच्या पदोन्नतीवरून वादंग; शिक्षकांची उच्च न्यायालयात धाव, पदोन्नती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात!.अशा परिस्थितीत आज खासदार महाडिक यांनी 'टीईटी' परीक्षेची सरसकट सक्ती करणे योग्य नाही, असा मुद्दा संसदेत उपस्थित केला. गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून अध्यापनाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांवर पुन्हा 'टीईटी' परीक्षा देण्याची सक्ती होत असल्याने त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. .या शिक्षकांच्या अनुभवाची सरकारने दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत महाडिक यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ शिक्षकांची सेवा आणि कार्यमूल्यांकनालाच पात्रतेचे निकष मानले जावेत आणि त्यांना 'टीईटी' परीक्षेची सक्ती करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली..मोठी बातमी! शिक्षकांसाठी आता निवड अन् वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठीही 'टीईटी' बंधनकारक? या वर्षात शिक्षकांना ४ 'टीईटी' देण्याची संधी, वाचा...