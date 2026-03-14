कोल्हापूर

Dhananjay Mahadik : वरिष्ठ शिक्षकांना ‘टीईटी’मधून सूट द्यावी ; खासदार धनंजय महाडिक यांची संसदेत मागणी

TET Exam : ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा-२००९’ अंतर्गत पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य असली, तरी २० ते २५ वर्षांपासून अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना पुन्हा परीक्षा देण्याची सक्ती करणे योग्य नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
MP Dhananjay Mahadik raises the demand

कोल्हापूर : खासदार धनंजय महाडिक यांनी आज संसदेत, देशातील वरिष्ठ आणि अनुभवी शिक्षकांना, टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या अनिवार्य अटीतून सूट द्यावी, अशी मागणी केली.

