कोल्हापूर

MPSC Exam Postponed : MPSC ची २१ डिसेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली; नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालांमुळे निर्णय

MPSC Postponement Notice : नगरपरिषद निवडणुकीचे निकाल जुळत असल्याने MPSC ने २१ डिसेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली. परीक्षार्थींनी अधिकृत अद्यतनाची प्रतीक्षा ठेवावी.
MPSC Exam Postponed

MPSC Exam Postponed

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Municipal Election Results Impact : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा वेळापत्रकात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल याच दिवशी येणार असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि परीक्षेसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवून अनेकांकडून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती.

Loading content, please wait...
MPSC Exam
mpsc
Municipal election
MPSC Appointment
MPSC results
MPSC Exam Student

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com