MPSC Exam Postponed : MPSC ची २१ डिसेंबरची परीक्षा पुढे ढकलली; नगरपरिषद निवडणुकांच्या निकालांमुळे निर्णय

Maharashtra Municipal Election Results Impact : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा वेळापत्रकात महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. २१ डिसेंबर रोजी होणारी महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील नगरपरिषद निवडणुकांचे निकाल याच दिवशी येणार असल्याने प्रशासकीय यंत्रणा, सुरक्षा यंत्रणा आणि परीक्षेसाठी लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तवून अनेकांकडून परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली होती..आयोगाने ही मागणी मान्य करत परीक्षा तारखांमध्ये बदल जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ४ जानेवारी २०२६, महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा — ११ जानेवारी २०२६ होणार आहे..राज्यातील विविध भागांत २१ डिसेंबर रोजी मतमोजणी प्रक्रिया होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आणि निवडणुकीची यंत्रणा गुंतणार आहे. अशा स्थितीत लाखो उमेदवारांच्या परीक्षेसाठी आवश्यक व्यवस्था सुरळीतपणे करणे कठीण जाणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले होते..MPSC Exam : 'एमपीएससी' परीक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम; पूर्व परीक्षा होणार की पुढे ढकलणार याकडे लक्ष.उमेदवारांच्या सोयीचा विचार करून आयोगाने परीक्षा पुढील तारखांना हलवण्याचा निर्णय घेतला असून बदललेले वेळापत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर लवकरच उपलब्ध होणार आहे. २१ डिसेंबर रोजी नगर परिषदेचे निकाल लागत असल्याने परीक्षा पुढे ढकलण्याची करण्यात आली होती मागणी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा आता ४ जानेवारी रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ४ जानेवारी तर महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ जानेवारी रोजी होणार आहे.