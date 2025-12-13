Jaysingpur MSRTC : लालपरीला नवी ताकद! एसटी महामंडळाकडून ५१०० नव्या बसेसची ऐतिहासिक खरेदी, राज्यातील आगारांना मोठा दिलासा

जयसिंगपूर : गाव खेड्यातून शहराला जोडणारे प्रमुख साधन म्हणून एसटीची ओळख आहे. चार वर्षांपासून एसटी महामंडळाकडे असलेल्या एसटी बसेस नादुरुस्त होत असल्याने अचानकपणे आगारांना मार्ग बंद करावे लागतात. .यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. आता ही गैरसोय टाळण्यासाठी एसटी महामंडळाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बीएस ६ च्या ५१०० बसेस खरेदीसाठी टेंडर प्रसिद्ध केले आहे. त्यामुळे एसटीच्या इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी खरेदी असून, आता राज्यातील आगारांच्या ताफ्यात लवकरच नवीन बसेस उपलब्ध होणार आहेत..Srirang Barge: ‘एसटी’ला मिळणार आठ हजार नव्या गाड्या ; सरचिटणीस श्रीरंग बरगे; नव्या गाड्यांना कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा.महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्यभरात अडीचशेहून अधिक एसटी आगार कार्यरत आहेत. सध्या महिला सन्मान योजनेमुळे महिलांना एसटीत अर्धे तिकीट घेतले जाते. त्यामुळे तीन वर्षांपासून एसटीकडे प्रवाशांचा ओढा वाढला आहे. .अशातच महामंडळाकडे असलेल्या एसटी बसेस अत्यंत खराब झालेल्या आहेत. त्यामुळे धावत्या मार्गावर बंद पडत असल्याचा घटना घडत आहेत. तत्पूर्वी महामंडळाने दीड वर्षापूर्वी खासगी एसटी बसेस वापरात घेतल्या आहेत..New ST Bus: मद्यपी चालक असल्यास एसटीला ब्रेक लागणार, एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय.सहा महिन्यातही महामंडळाच्या स्वत:च्या एसटी बसेस आगारात आल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशातच आता पुन्हा महामंडळाच्या ताफ्यात लालपरी पाच हजार व यशवंती मिडी शंभर, अशा एकूण ५१०० बसेस नवीन येणार आहेत. .त्यामुळे राज्यातील असलेल्या आगारांमध्ये उपलब्धतेनुसार या बसेस येणार आहेत. या पाठोपाठतच आगारामध्ये असलेल्या जुना बसेस या भंगारातही निघण्याची शक्यता आहे. निघालेल्या टेंडरची प्रक्रिया प्रत्यक्षातील बसेस उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा सर्वच आगारांना लागली आहे. .एसटीच्या चाकांना मिळणार गतीअनेक वर्षांपासून एसटी महामंडळ तोट्यात आहे, असे भाष्य सरकारकडून केले जात होते. मात्र, शासनाच्या महिला सन्मान योजनेमुळे एसटीच्या प्रवाशांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. एसटीच्या चाकांना गती मिळाली आहे. सध्या अनेक आगारांकडे जुन्या बसेसमुळे रूट चालवणे तारेवरची कसरत सुरू आहे. .शिवाय लांब पल्ल्यांच्या मार्गावर काही नव्या गाड्या वगळता अद्यापही जुन्या गाड्या धावतात. यात बसेस नादुरुस्त होण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. अशातच आता नव्या गाड्यांनामुळे एसटी महामंडळाला नवसंजीवनी मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.