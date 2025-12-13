कोल्हापूर

Jaysingpur MSRTC : लालपरीला नवी ताकद! एसटी महामंडळाकडून ५१०० नव्या बसेसची ऐतिहासिक खरेदी, राज्यातील आगारांना मोठा दिलासा

MSRTC New Buses : एसटी महामंडळाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी बीएस-६ दर्जाच्या ५१०० बसेस खरेदीसाठी टेंडर काढून सार्वजनिक वाहतुकीला नवे बळ देण्याचा निर्णय घेतला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर : गाव खेड्यातून शहराला जोडणारे प्रमुख साधन म्हणून एसटीची ओळख आहे. चार वर्षांपासून एसटी महामंडळाकडे असलेल्या एसटी बसेस नादुरुस्त होत असल्याने अचानकपणे आगारांना मार्ग बंद करावे लागतात.

