कोल्हापूर

Kolhapur Election : थकीत पगार, थांबलेली कामे आणि राजकीय अडथळे; मुडशिंगीत कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या आंदोलनाने खळबळ!

Mudshingi Gram Panchayat Workers Protest : आज संतप्त झालेल्या सुमारे ३५ कर्मचाऱ्यांनी कचरा उठाव ट्रॅक्टर आणून पंचायत समितीच्या दारात लावला. गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या दारात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी घोषणांनी पंचायत समिती परिसर दणाणून गेला.
Mudshingi Gram Panchayat Workers Protest

Mudshingi Gram Panchayat Workers Protest

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुडित्रे : गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील कर्मचाऱ्यांनी थकीत पगार मिळण्यासाठी गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या दारात आज ठिय्या आंदोलन केले. तसेच पंचायत समितीच्या दारात कचरा उठाव करणारा ट्रॅक्टर लावून वाहतुकीची कोंडी केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
workers
election
Gram Panchayat
administration
Officer
salary
Strike
Municipal election
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com