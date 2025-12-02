Kolhapur Election : थकीत पगार, थांबलेली कामे आणि राजकीय अडथळे; मुडशिंगीत कर्मचाऱ्यांचा ठिय्या आंदोलनाने खळबळ!

कुडित्रे : गडमुडशिंगी (ता. करवीर) येथील कर्मचाऱ्यांनी थकीत पगार मिळण्यासाठी गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या दारात आज ठिय्या आंदोलन केले. तसेच पंचायत समितीच्या दारात कचरा उठाव करणारा ट्रॅक्टर लावून वाहतुकीची कोंडी केली. .यामुळे पंचायत समिती आवारात तणावपूर्ण वातावरण होते. उद्या दुपारपर्यंत ग्रामसेवक यांना सहीचा अधिकार देऊ, असे आश्वासन गटविकास अधिकारी संदीप भंडारे यांनी दिल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी कार्यालय सोडले..Raju Shetti Protest : कोल्हापुरात राजू शेट्टी समर्थक आणि पोलिसांत झटापट; राजेंद्र गड्ड्यान्नावर यांच्यावर पोलिसांचा बळाचा वापर.ग्रामपंचायतीमध्ये विरोधी गटाचे नऊ, तर सरपंच गटाचे आठ सदस्य आहेत. येथे विकासकामांवरून दोन्ही गटांत धुसफूस सुरू आहे. येथे कोणीही ग्रामविकास अधिकारी काम करण्यास तयार नाहीत. .त्यामुळे दोन महिने येथील कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी यांनी सहीचा अधिकार घेतलेला नाही. परिणामी विकासकामे ठप्प झाली आहेत. दोन महिने कर्मचाऱ्यांचे पगार दिलेले नाहीत. तसेच मेन्टेनन्ससाठी साहित्य दिले नसल्यामुळे गटारी, रस्ते, पाण्याची गळती काढण्याची कामे प्रलंबित आहेत. .Kolhapur Farmers : हेमरस कारखान्यासमोर ‘स्वाभिमानी’चा ठिय्या आंदोनल आंदोलक ३६०० रुपये दरावर ठाम, आंदोलनाची तीव्रता वाढली.आज संतप्त झालेल्या सुमारे ३५ कर्मचाऱ्यांनी कचरा उठाव ट्रॅक्टर आणून पंचायत समितीच्या दारात लावला. गटविकास अधिकारी कार्यालयाच्या दारात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी घोषणांनी पंचायत समिती परिसर दणाणून गेला..मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी सरपंच गटाचे सदस्य रावसाहेब पाटील, सुदर्शन पाटील व कर्मचारी रामचंद्र माळी, गितेश डकरे, सुजाता धनवडे, मनीषा आंबी, गणेश खिलारी, रविराज साळुंखे, प्रवीण डांगे, प्रदीप गोंधळी, केशव माळी, स्वप्नाली कांबळे, मंगल कोगले यांच्यासह सुमारे ३५ कर्मचारी उपस्थित होते..दोन महिने ग्रामसेवकांना सहीचा अधिकार नाही. त्यांना राजकीय हस्तक्षेपातून धमकी दिली जाते. बहुमताने ग्रामसेवकांना सहीचा अधिकार देता येत नाही, असे सांगितले जाते. कर्मचाऱ्यांचा पगार थकीत, विकासकामे ठप्प झाली आहेत. बहुमताने विकासकामे थांबवता येतात का याबाबत गटविकास अधिकारी यांनी लेखी द्यावे.- अश्विनी शिरगावे, सरपंच.ग्रामपंचायतीचा कारभार बहुमताने केला जातो. सभागृहाला विश्वासच न घेता निर्णय घेतले जातात. काही मंडळी परस्पर निर्णय घेतात. बेकायदेशीर कामकाज सुरू आहे. आम्ही बहुमताने विरोध केला आहे. ग्रामविकास अधिकारी रजेच्या कालावधीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सहीचा प्रश्न उद्भवत नाही.-तानाजी पाटील, उपसरपंच.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.