Municipal Corporation : कोल्हापूर महापालिकेत ‘केबिन वॉर’; महिला बालकल्याण विभागावर महायुती-ठाकरे गटाचा दावा

कोल्हापूर : महापालिकेत महिला बालकल्याण समितीच्या केबिनवरून महायुती व शिवसेना ठाकरे गटात वाद पेटला आहे. प्रशासनाने सांगितल्यानंतरच तेथील नूतनीकरण केल्याचे शिवसेना ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले, तर महिला बालकल्याण समितीच्या सभापतींसाठी पूर्वीप्रमाणे ती केबिन द्यावी, अशी मागणी महायुतीचे सभापती, सदस्या तसेच अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे..नवीन सभागृह स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठीच्या केबिन तयार करण्यात येत आहेत. समितींच्या सभापतींची निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासाठीच्या काही केबिनचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे. काही पक्षांच्या गटनेत्यांसाठीही केबिन तयार केली जात आहेत. गेल्या सभागृहात महिला बालकल्याण समितीच्या केबिनच्या ठिकाणी ठाकरे पक्षाच्या गटनेत्या प्रतिज्ञा उत्तुरे यांची गटनेत्याची केबिन तयार केली जात आहे. .ती केबिन पूर्वीप्रमाणे महिला बालकल्याण समितीला द्यावी, यासाठी दोन दिवसांपासून प्रयत्न सुरू होते. शिवसेना शिंदे गटाच्या कौसर बागवान या समितीच्या सभापती आहेत. त्यांनी व समितीतील अन्य सदस्या, तसेच स्थायी सभापती विशाल शिराळे, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, तसेच अन्य नगरसेवकांनी आज आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेतली..पूर्वी ही केबिन समितीला दिली होती, त्याप्रमाणे आताही केबिन मिळावी, अशी मागणी केली. याबाबत आयुक्तांनी चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले. दुपारी झालेल्या या प्रकारानंतर सायंकाळी उत्तुरे यांचे पती महेश उत्तुरे त्या केबिनमध्ये आले. विविध पदाधिकाऱ्यांची निवड होण्यापूर्वी गटनेत्यांची निवड होऊन त्यांना केबिन दिल्या गेल्या आहेत. .त्यावेळीच शिवसेना ठाकरे गटाला ही केबिन दिली आहे. त्यानंतरच गरजेप्रमाणे केबिनचे नूतनीकरणाचे काम सुरू केले आहे. एकदा पक्षाला केबिन दिल्यानंतर परत ती दुसऱ्याला कशी देणार, असा प्रश्न महेश उत्तुरे यांनी उपस्थित केला..गटनेत्यांच्या केबिन तयार नसल्याने नाराजीदोन्ही बाजूंनी केबिनसाठी प्रयत्न सुरू केल्याने महापालिकेत या केबिन वॉरची चर्चा चांगलीच रंगली आहे. निकाल होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी होऊनही अजून काही गटनेत्यांच्या केबिन तयार झालेल्या नाहीत. यावरून प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे.