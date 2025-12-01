Kolhapur Politics : कोल्हापूरच्या नगरपालिकांमध्ये रणधुमाळी; प्रचार टिपेला आणि दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला!

कोल्हापूर : सुरुवातीच्या काळात आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजलेल्या आणि शेवटच्या टप्प्यात कोपरा सभा, प्रचारफेरीसह नेत्यांच्या सभामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघालेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात टिपेला पोहोचला आहे. .उद्या (ता. १) प्रचाराची जाहीर सांगता होणार असून, या निवडणुकीच्या निमित्ताने मंत्री, आमदारांसह दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. दरम्यान, नगरपालिका निवडणुकीत कोण बाजी मारणार? त्यावरच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह दोन महापालिकांतील सत्ताकारण ठरणार आहे. .Kolhapur Murgud Politics : मतदान केंद्रांना जिल्हाधिकाऱ्यांची धडक भेट! स्ट्राँग रूमपासून मोजणी व्यवस्थेपर्यंत संपूर्ण पाहणी; निवडणुकीत ‘शून्य चुका’ करण्याचा निर्धार!.त्यामुळे आपल्याच पक्षाला किंवा आघाडीला यश मिळावे यासाठी ‘साम, दाम, दंड’ या नितीचा वापर शेवटच्या टप्प्यात जोरात सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात दहा नगरपालिका, तर तीन नगरपंचायतींसाठी मंगळवारी (ता. २) मतदान होत आहे. .कागल विधानसभा मतदारसंघातच यापैकी तीन नगरपालिका आहेत. या तिन्हीही ठिकाणी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासह माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक, समरजितसिंह घाटगे यांच्यासह भाजपच्या नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. .Kolhapur Politics : ‘आपल्या गावचा माणूस’ ही भावना धूसर; गावागावातील उमेदवारांच्या गर्दीत मतांचे तुकडे उडून बाहेरचा उमेदवार वरचढ!.कागलमध्ये अनपेक्षित आघाडीमुळे टिकेचे धनी ठरलेले मंत्री मुश्रीफ गडहिंग्लज व मुरगूड नगरपालिकेत एकाकी लढत देत आहेत. मुरगूडमध्ये त्यांच्यासमोर भाजप-शिंदेसेनेचे, तर गडहिंग्लजमध्ये भाजप-जनता दल-जनसुराज्य-राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष या आघाडीचे आव्हान आहे..जयसिंगपूरमध्ये आमदा राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना शह देण्यासाठी भाजप-काँग्रेस एकत्र आले असून, याठिकाणी प्रचाराच्या सभांमध्ये भाजपचे राजवर्धन निंबाळकर व आमदार यड्रावकर यांच्याकडून एकमेकांना आव्हान देण्याची भाषा सुरू आहे. शिरोळमध्येही स्थानिक आघाडीतून स्वाभिमानी’चे माजी खासदार राजू शेट्टी यांची राजकीय ताकद पणाला लागली आहे. .हुपरी नगरपालिकेत आमदार राहुल आवाडे, तर आजरा, कुरुंदवाड, हातकणंगले नगरपालिकेत काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सतेज पाटील यांची अस्तित्वाची लढाई सुरू आहे. पेठवडगावमध्ये सालपे-यादव या पारंपरिक विरोधकांत भाजपचे आमदार अमल महाडिक यांचा कस लागणार आहे. .सात जागा बिनविरोध करून पन्हाळ्यात ‘जनसुराज्य’चे आमदार डॉ. विनय कोरे यांनी यापूर्वीच दबदबा निर्माण केला आहे. आता नगराध्यक्ष निवडणुकीत त्यांना कंबर कसावी लागेल. डॉ. कोरे यांची अशीच स्थिती मलकापूर नगरपालिकेत आहे. .तेथे त्यांच्यासमोर माजी आमदार सत्यजित पाटील, कर्णसिंह गायकवाड यांच्या आघाडीचे आव्हान असेल. दोन्ही राष्ट्रवादीच्या आघाडीमुळे एकाकी पडल्यासारखी स्थिती असलेले चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी शेवटच्या टप्प्यात थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच प्रचारासाठी आणून आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला..पडद्यामागच्या घडामोडींना वेगप्रत्यक्ष मतदानासाठी दोन दिवसांचा अवधी उरला असतानाच आता प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात पडद्यामागच्या हालचालींना वेग येणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात कोणताही धोका होऊ नये यासाठी स्पर्धेतील उमेदवारांबरोबरच त्यांचे कार्यकर्तेही डोळ्यात तेल घालून पहारा देत आहेत. ‘लक्ष्मी’ दर्शन हा यापुढच्या दोन दिवसांतील कळीचा मुद्दा असेल, त्यात जो यशस्वी त्याचा विजय निश्चित, असे सर्वसाधारण सूत्र आहे, त्यावरच प्रचाराचा भर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.