Kolhapur Politics : उमेदवारीचा पेच वाढला; शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी, नेते चिंतेत

कोल्हापूर : शिवसेना शिंदे गट व काँग्रेसकडे उमेदवारीसाठी असलेली इच्छुकांची भाऊगर्दी नेत्यांची डोकेदुखी वाढवत आहे. नेमकी उमेदवारी द्यायची कोणाला, असा प्रश्न येथे आकाराला आला आहे. .बंडाचा झेंडा कोणी फडकवू नये, यासाठी नेत्यांना राजकीय पटावर सावध खेळी करावी लागणार आहे. नाराज गटाची मनधरणी हे त्यांच्यासमोरील मोठे आव्हान असेल. काँग्रेसचे विधान परिषदेतील आमदार सतेज पाटील व शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे सत्यजित कदम प्रभागात राजकीय डावपेचांची पेरणी कशी करणार, याकडे मतदारांचे लक्ष आहे..Kolhapur Farm : उसाला तुऱ्यांचा फटका; वजन घट आणि साखर उताऱ्यावर संकट, शेतकरी हवालदिल.दोघांना आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून आणण्यासाठी जीवाचे रान करावे लागेल. निवडणुकीच्या निमित्ताने मात्र दोघांत राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाची हलगी पुन्हा कडाडेल, यात शंका नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर या प्रभागात दोघांतील 'बाहुबली' कोण, याचा फैसला होईल. - संदीप खांडेकर.या प्रभागातील काही भागांमधील मतदारांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार श्रीमंत शाहू छत्रपती महाराज व विधानसभेतील कॉंग्रेसचे उमेदवार राजेश लाटकर यांच्या बाजूने मतांचे पारडे झुकवले होते. .Maharashtra Politics: काँग्रेसचा मोठा नेता शिवसेना शिंदे गटाच्या वाटेवर? पालिका निवडणुकीआधी राजकीय भूकंपाचे संकेत.परिसरात कदम कुटुंबाचा प्रभाव आहे. या कुटुंबातील सत्यजित कदम यांनी शिवसेनेच्या शिंदे गटात प्रवेश केल्याने शिंदे गटातून उमेदवारी मिळविण्याची अनेक इच्छुकांची मनीषा आहे. कदम यांना मानणारे कार्यकर्ते उमेदवारीसाठी हटून बसले आहेत. .त्यांच्यातील असंतोष दूर करून समन्वयाचा पूल त्यांना बांधावा लागणार आहे. या परिसरात सतेज पाटील यांचे राजकीय डावपेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वपूर्ण ठरले होते. .पाटील विरुद्ध कदम यांच्यातील 'कलागत' मतदारांना नवी राहिलेली नाही. आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांची विजयी गुढी उभारण्यासाठी त्यांच्यात कलगी-तुरा रंगणार हे निश्चित. राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक प्रभागात कोणती भूमिका घेणार, यालाही महत्त्व आहे. भाजपकडून काहीजण इच्छुक आहेत..जागा वाटपात भाजपला प्रभागातून जागेची मागणी झाल्यास निवडणुकीची समीकरणे बदलणार आहेत. भविष्याचा वेध घेत काही इच्छुकांनी थेट भाजपकडे उमेदवारीची मागणी केली आहे. मोलमजुरी करणारे, मध्यमवर्गीय ते उच्चभ्रू परिसरातील रहिवाशांचा प्रभाग क्रमांक दोनमध्ये समावेश आहे. प्रत्येक घटकांच्या प्रश्नांची मालिका निराळी आहे. .कदमवाडी-भोसलेवाडी, कपूर वसाहत, कामगार चाळ परिसर दाटी-वाटीचा आहे. कदमवाडी-भोसलेवाडीत गवंडी, मजूर व नोकरदार वर्गाचे प्रमाण सत्तर टक्के आहे. त्यांच्या मतांची 'बेगमी' कोणाच्या पथ्यावर पडणार, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. .नव्या चेहऱ्यांसह गत निवडणुकीत नशीब आजमावलेल्यांनी पुन्हा मैदानात शड्डू ठोकला आहे. त्यांचा गठ्ठा मतदानावर रोख आहे. विकासकामांचा दाखला देत ते मतांच्या जोडणीला लागले आहेत. प्रभाग अनुसूचित जाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, सर्वसाधारण महिला, सर्वसाधारण अशा गटांत विभागला गेला आहे. जातीय मतांच्या बेरजेचे राजकारण साधण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे..अनुसूचित जातीकाँग्रेस - संपत चौगुले, प्रमोद आयवाळे, राजेंद्र अत्याळकर, विश्वास कांबळे, प्रदीप ढाकरे, दीपक कांबळेशिवसेना शिंदे गट - वैभव माने.नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाभाजप - रसिका शेळके, शारदा पोटे काँग्रेस - आरती शेळकेशिवसेना शिंदे गट -अर्चना पागर सर्वसाधारण महिलाभाजप- उमा पवार, रूपाली कसबेकरकाँग्रेस - उज्ज्वला चौगुले, सीमा भोसले, मीना शेजवळ शिवसेना शिंदे गट - प्राजक्ता जाधव.सर्वसाधारणभाजप - राजसिंह शेळकेकाँग्रेस - नागेश पाटील, उदय फाळके, नीलेश भोसले, प्रवीण भारमल, अनिल कारंडे, दीपक पाटीलशिवसेना शिंदे गट - स्वरूप सुनील कदम, अरविंद मेढेराष्ट्रवादी काँग्रेस (पवार गट) - मकरंद जोंधळे, प्रा. अनिल घाटगे .प्रभागाची व्याप्तीॲपल सरस्वती मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, राजर्षी छत्रपती शाहू महाविद्यालय, धैर्यप्रसाद हॉल, इन्कम टॅक्स कार्यालय, न्यू सर्किट हाऊस, ईएसआयसी हॉस्पिटल, देवणे कॉलनी, देवार्डे मळा, कदमवाडी, कदमवाडी-जाधववाडी रोड, भोसलेवाडी, कामगार चाळ, कपूर वसाहत, एमएसईबी सब स्टेशन, मुक्त सैनिक उद्यान, डी. वाय. पाटील हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर..विकासाचे मुद्देजुन्या भागात सुसज्ज मैदानउद्यानाचा विकास आवश्यकसीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यकसीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे आवश्यकनागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न वाढत्या चोऱ्यांवर लगाम गरजेचा.