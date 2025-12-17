कोल्हापूर

Kolhapur Politics : उमेदवारीचा पेच वाढला; शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी, नेते चिंतेत

Candidate Selection Dilemma : शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेसमध्ये इच्छुकांची संख्या वाढल्याने नेमकी उमेदवारी कुणाला द्यायची, यावरून नेत्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शिवसेना शिंदे गट व काँग्रेसकडे उमेदवारीसाठी असलेली इच्छुकांची भाऊगर्दी नेत्यांची डोकेदुखी वाढवत आहे. नेमकी उमेदवारी द्यायची कोणाला, असा प्रश्‍न येथे आकाराला आला आहे.

