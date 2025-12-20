कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : विधानसभा निवडणुकीसारखीच खर्च दरसूची; उमेदवारांच्या खर्चावर करडी नजर

Municipal Election Expense Rules : विधानसभा निवडणुकीच्या धर्तीवर महापालिका निवडणुकीसाठी खर्चाची एकसमान दरसूची लागू, दहा हजारांपेक्षा अधिक खर्चासाठी धनादेश किंवा ऑनलाइन व्यवहार बंधनकारक.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उमेदवारांना प्रत्येक बाबीसाठी किमान दहा हजारांपर्यंतच रोख खर्च करता येणार असून, त्यापेक्षा अधिक खर्चासाठी धनादेश, ऑनलाईन प्रणालीचा वापर आवश्यक राहणार आहे, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत आज दिली. २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे खर्चाची दरसूची ठेवण्यात आली.

