Kolhapur Election: लाखभर घे पण माघार घे! साम, दाम, दंड, भेद तंत्राचा कोल्हापुरात वापर, नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये पैशाचा पाऊस...

कोल्हापूर: नगरपालिका निवडणुकीतील नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदासाठीचे अर्ज माघार घेण्याची वेळ जशी जवळ येईल, तशा त्या त्या नगरपालिका क्षेत्रात घडामोडींना वेग आला आहे. आपल्या उमेदवारांच्या विजयासाठी विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकण्याबरोबरच भविष्यातील राजकारणाचा 'शब्द' किंवा थेट आर्थिक आमिष दाखवून माघारीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत..नगरपालिका निवडणुकीतील अर्ज माघारीचा शुक्रवारी (ता. २१) शेवटचा दिवस आहे. चुरशीच्या लढती असलेल्या कागल, मुरगूड, जयसिंगपूर, गडहिंग्लज, पन्हाळा नगरपालिकांमध्ये उमेदवारांच्या माघारीसाठीच्या घडामोडींना वेग आला आहे. .Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .आतापर्यंत कागलमधील एक, तर पन्हाळा नगरपालिकेतील नगरसेवकपदाच्या दोन जागा बिनविरोध झाल्या आहेत. शुक्रवारी दुपारी तीननंतर जिल्ह्यातील १० नगरपालिका व तीन नगरपंचायतीतील लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. त्यासाठी सर्वपक्षीय नेते सक्रिय झाले आहेत..सर्वच नगरपालिकांतील बहुंताश वॉर्डात एकापेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. काही नगरपालिकांत सर्वपक्षीय स्थानिक आघाड्या एकत्र झाल्या आहेत, तर काही ठिकाणी त्या त्या नगरपालिका क्षेत्रातील मातब्बर नेते एकमेकांसमोर ठाकले आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी झाल्यानंतर या निवडणुकीतील महत्त्वाचा टप्पा हा अर्ज माघारीचा आहे, तो कालपासून सुरू झाला; पण कालच्या तुलनेत आज यासंदर्भातील घडामोडी अधिक वेगाने झाल्या. .Kolhapur Election: १३ नगरपरिषद-नगरपंचायतींमध्ये उमेदवारांची धावपळ; अर्ज दाखल करण्यासाठी मतदारांच्या नजरा निवडणुकांकडे.उद्या यापेक्षा मोठ्या हालचाली होणार असून, काही नगरपालिकांमध्ये धक्कादायक निकालाचे संकेत मिळत आहेत. नगरपालिकेवर ज्याची सत्ता त्या शहरांवर त्या नेत्यांचे किंवा पक्षाचे वर्चस्व असे सर्वसाधारण राजकीय गणित आहे..त्यासाठीच आपल्या उमेदवारांचा विजय सोपा व्हावा, यासाठी विरोधी पक्षांच्या किंवा अपक्ष उमेदवारांना वेगवेगळी आमिषे दाखविली जात आहेत. भविष्यातील राजकारणाचा 'शब्द' काहींना देऊन त्यांची माघार घेतली जात आहे. .काहींना नगरपालिकेत 'स्वीकृत'चे गाजर दाखविले जात आहे, तर काहींवर दबाव टाकून त्यांच्या माघारीचे प्रयत्न सुरू आहेत. ज्यांच्यावर दबाव टाकला जातो, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींच्या कुमकुवत बाजूवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. एवढे करूनही कोणी माघारीसाठी तयार नसेल तर त्याच्यासाठी 'लाखमोला'ची बोली लावली जात आहे. यात कोण किती यशस्वी होईल, यासाठी उद्याची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.