Kolhapur Election: लाखभर घे पण माघार घे! साम, दाम, दंड, भेद तंत्राचा कोल्हापुरात वापर, नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये पैशाचा पाऊस...

Municipal Election Deadline: नगरपालिका निवडणुकीतील नगराध्यक्षांसह नगरसेवक पदासाठीचे अर्ज माघार घेण्याची वेळ जशी जवळ येईल. आपल्या उमेदवारांच्या विजयासाठी विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकण्याबरोबरच भविष्यातील राजकारणाचा ‘शब्द’ किंवा थेट आर्थिक आमिष दाखवून माघारीसाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
