Kolhapur Municipal : २०१५ नंतरची पहिली मोठी निवडणूक! नव्या प्रभागरचनेतून नगरसेवकांची नवी मांडणी राजकारणात भूकंपाची चिन्हे

कोल्हापूर : विधिमंडळाच्या नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखेत मोठा बदल करण्यात आल्याने हे अधिवेशन संपताच महापालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. .पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार अधिवेशन १८ डिसेंबरपर्यंत चालणार होते; पण आता ते ८ ते १४ डिसेंबर सलग चालणार असून, १५ डिसेंबर रोजी या निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Municipal corporation Election : "स्वबळावर लढू द्या!" भाजप-शिवसेनेत कार्यकर्त्यांचा जोरदार दबाव; महायुतीचे गणित गुंतागुंतीचे!.अधिवेशनाचा कार्यकाळ ठरवण्यासाठी आज मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची मुंबईत बैठक झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, दोन्हीही सभागृहांचे सभापती, उपसभापती उपस्थित होते. .पूर्वी अधिवेशन ८ ते १८ नोव्हेंबर या काळात होणार होते. आजच्या बैठकीत अधिवेशन ८ ते १४ डिसेंबर असे सलग घेण्याचा निर्णय झाला. या दरम्यान ता. १३ व १४ ला शनिवार, रविवार असूनही कामकाज सुरू ठेवण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या कार्यक्रमात झालेला हा बदल महापालिका निवडणुकीसाठी करण्यात आल्याचे समजते..Kolhapur Municipal Corporation: कोल्हापूर महापालिकेची प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी जाहीर; २७ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती सूचनांची संधी.महापालिका प्रारूप मतदार यादीवर हरकती दाखल करण्याचा आज अखेरचा दिवस आहे. या हरकतींवरील सुनावणी व अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द करण्याचा अखेरचा दिवस १० डिसेंबर आहे. .प्रारूप यादीवर मोठ्या प्रमाणात हरकती आल्याने सुनावणी व प्रत्यक्ष अंतिम यादी प्रसिध्द करण्यासाठी केवळ सहा दिवसांचा अवधी मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची धावपळ उडणार आहे. .ही यादी प्रसिध्दीची तारीख आणि अधिवेशनाचा अंतिम दिवस यात चार दिवसांचा अवधी आहे. अधिवेशनाची सांगता १४ डिसेंबरला झाल्यानंतर १५ डिसेंबरला राज्यातील महापालिका निवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाकडून होण्याची शक्यता आहे..२०१५ यापूर्वी झालेली निवडणूक२१ = नव्या रचनेनुसार एकूण प्रभाग२० प्रभागांत प्रत्येकी ४ नगरसेवक१ प्रभागात ५ नगरसेवक.