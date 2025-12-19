Kolhapur Municipal : महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू; जिल्हा परिषदेच्या चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

कोल्हापूर : कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेची पारदर्शकता व सुयोग्य अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत..जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश यादव, पाणी व स्वच्छता विभागाच्या उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी माधुरी परीट, ग्रामपंचायत विभागातील उपमुख्य कार्यकारी जयवंत उगले या अधिकाऱ्यांची इचलकरंजी महपालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारीपदी, तर करवीर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी संदीप भंडारे यांची कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकारीपदी नियुक्ती केली आहे..Dhule Municipal Election : धुळे नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज; भयमुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक पार पाडण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश.पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले. या नियुक्त्यांमुळे दोन्ही महापालिकांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अनुभवी व जबाबदार अधिकाऱ्यांची फौज तैनात मिळणार आहे. आदर्श आचारसंहिता, मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन, उमेदवारी अर्जांची छाननी, मतदान प्रक्रिया आणि मतमोजणीपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांचे नियोजन प्रभावीपणे राबवण्याची जबाबदारी आहे..मात्र, या चारही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती झाल्याने जिल्हा परिषदेच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजावर काहीसा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सामान्य प्रशासन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता तसेच ग्रामपंचायत विभाग हे ग्रामीण भागातील विकासकामे, पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छता अभियान, ग्रामपंचायतींचे प्रशासन यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे विभाग मानले जातात. .Kolhapur Mahayuti : महापालिका निवडणूक महायुतीचीच; कोणतेही मतभेद नाहीत, खासदार धनंजय महाडिक यांची ठाम भूमिका.या विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी निवडणूक कामात गुंतल्यामुळे निर्णयप्रक्रिया आणि फाईल निकाली काढण्याचा वेग मंदावणार आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर पर्यायी व्यवस्थेची तयारी करण्यात येत असून, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदाऱ्या सोपवण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत. प्रशासनाकडून निवडणूक कामकाजासोबतच दैनंदिन कामे सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचेही स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.