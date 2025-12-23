कोल्हापूर

Ichalkaranji Muncipal : झोपडपट्टी ते हौसिंग सोसायट्या; नागरी प्रश्नांच्या विळख्यात प्रभागात दिग्गजांमुळे तुल्यबळ निवडणूक रंगणार

Tough fight expected in municipal : झोपडपट्टी सदृश वस्त्या आणि उच्चभ्रू हौसिंग सोसायट्यांचा संमिश्र प्रभाग; मूलभूत सुविधांचा अभाव हा कळीचा मुद्दा
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : विस्तृत असा झोपडपट्टी सदृश परिसर आणि उच्चभ्रूंची वस्ती असलेल्या अनेक हौसिंग सोसायट्या असा संमिश्र लोकवस्तीचा हा प्रभाग आहे. अपवाद वगळता बहुतांश भागात अद्यापही रस्ते, गटारी, स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे.

