Ichalkaranji Muncipal : झोपडपट्टी ते हौसिंग सोसायट्या; नागरी प्रश्नांच्या विळख्यात प्रभागात दिग्गजांमुळे तुल्यबळ निवडणूक रंगणार

इचलकरंजी : विस्तृत असा झोपडपट्टी सदृश परिसर आणि उच्चभ्रूंची वस्ती असलेल्या अनेक हौसिंग सोसायट्या असा संमिश्र लोकवस्तीचा हा प्रभाग आहे. अपवाद वगळता बहुतांश भागात अद्यापही रस्ते, गटारी, स्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. .आसरानगरमधील कचरा डेपो रहिवासी नागरिकांसाठी त्रासदायक प्रश्न आहे. रखडलेली रमाई आवास योजना चर्चेत राहिली आहे. काळ्या ओढ्याचा प्रवाह याच प्रभागातून जातो. स्वच्छतेचा गंभीर प्रश्न अनेक भागांत पाहावयास मिळतो. .Kolhapur Election : काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपची कसोटी; नेत्यांपेक्षा मतदारांना वश करण्यासाठी स्पर्धा; कार्यकर्त्यांची ताकदच विजयाला पडते उपयोगी.अशा या प्रभागावर विशेष असा कोणाचाही राजकीय प्रभाव नाही. सतत नेतृत्व बदल होत गेले आहे. यावेळी विरोधकांकडून उमेदवारीसाठी दिग्गज मंडळींची नावे चर्चेत आहेत. तर महायुतीकडून विशेषतः भाजपकडून कोणाला उमेदवारी मिळणार, याची उत्सुकता आहे; पण संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची चर्चा पाहता या प्रभागात तुल्यबळ अशी लढत होण्याचे संकेत मिळत आहेत. - पंडित कोंडेकर.सांगली रोडच्या पूर्व आणि पश्चिम भागाचा बहुतांशी परिसर या प्रभागात येतो. या परिसरात मध्यमवर्गीयांची संख्या तुलनेने कमी आहे. बहुतांशी भागात कष्टकरी वर्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी सदृश साधी घरे अनेक ठिकाणी दिसतात. तर सांगली नाका परिसरात अनेक गृहनिर्माण संस्थांचे जाळे आहे. अनेक भागांत रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे..Ichalkarani Election : इच्छुकांची गर्दी आणि अनुभवी मातब्बरांची चुरस; प्रभाग सहामध्ये महायुतीसमोर उमेदवारीचा पेच.पथदिवे नसल्यामुळे काही भागात रात्रीच्या वेळी अंधाराचे साम्राज्य असते. सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था आहे. साईट क्रमांक १०२ परिसरात स्वच्छतेचा अभाव दिसतो. रस्त्यावरच सांडपाणी साचलेले असते..रमाई आवास योजना अनेक वर्षे रखडलेली आहे. काही लाभार्थीच राहतात. उर्वरित लाभार्थ्यांना हक्काच्या घरकुलांची प्रतीक्षा आहे. सर्वांत त्रासदायक आसरानगर कचरा डेपोचा प्रश्न सतत तापत असतो. कचऱ्याच्या आगीमुळे परिसरातील नागरिक हैराण झाले आहेत. अनेकवेळा आंदोलने झाली. तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या. पण, आजही या प्रश्नाची धग कायम आहे. .आरगे मळा परिसरात रस्ते खराब आहेत. गटारींचे अस्तित्व नावापुरतेच आहे. सांडपाणी रस्त्यावरूनच वाहत असल्याचे अनेक भागात दिसून येते.नागरी समस्यांचा डोंगर असलेल्या या प्रभागातून यावेळी लक्षवेधी लढत होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांकडून स्वतः मदन कारंडे मैदानात उतरणार असल्याची चर्चा आहे. सोबत राहुल खंजिरे यांचे नाव चर्चेत आहे. .विरोधकांकडून आणखी काही प्रभावी चेहरे या प्रभागातून समोर येण्याची शक्यता आहे. तुलनेने महायुतीकडून विशेषतः भाजपकडून अद्याप ठोस नावांची चर्चा सुरू झालेली नाही. चार माजी नगरसेवकांचे नातेवाईक यावेळी या प्रभागातून निवडणूक लढविणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. इच्छुकांची भाऊगर्दी पाहता कोणाला उमेदवारी दिली जाणार, याची उत्सुकता यावेळी असणार आहे..यापूर्वी सांगली रोड परिसरातील प्रभागातून अनेक दिग्गज मंडळींनी नगरपालिकेत प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यामुळे मोठी राजकीय चुरस यापूर्वी पाहावयास मिळाली होती. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. जर भाजपकडून काही प्रभावी चेहरे निवडणूक रिंगणात उतरविल्यास या प्रभागातील निवडणूक लक्षवेधी होऊ शकते. .प्रभागाचा भौगोलिक विस्तार पाहता सर्वच उमेदवारांना निवडणुकीची प्रचार यंत्रणा राबविताना मोठी दमछाक होणार आहे. विशेषतः काही विशिष्ट भागातील मते खेचून आणताना कसरत करावी लागणार आहे. कारण हीच मते या निवडणुकीतील निर्णायक मते असू शकतात. .दृष्टिक्षेपात लोकसंख्याअनुसूचित जाती लोकसंख्या = ४०९८अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ५५एकूण लोकसंख्या = १९७७१पुरुष मतदार = ८२९५महिला मतदार = ८४६१एकूण मतदार = १६७५९इतर मतदार = ३.प्रभागाची व्याप्तीआरगे मळा, मधुबन हौसिंग सोसायटी, आसरानगर, साईट क्रमांक १०२, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, भगतसिंग विद्यामंदिर, वृंदावन कॉलनी, सुरभी कॉलनी, गुलमोहर कॉलनी, सहकारनगर, निशिगंध कॉलनी, पाटील मळा, जाधव मळा, लाखेनगर, रोहिदासनगर, राजीव गांधी हौसिंग सोसायटी, इंदिरानगर..विकासाचे मुद्देकचरा डेपोत सतत लागणारी आगरखडलेली रमाई आवास योजनाअनेक भागात मूलभूत सुविधांचा अभावकाही भागात अस्वच्छतेचा गंभीर प्रश्नसर्वत्र रस्त्यांची दयनीय अवस्था .आरक्षण असेअ - अनुसूचित जाती (महिला)ब - ओबीसी महिलाक - सर्वसाधारणड - सर्वसाधारण.