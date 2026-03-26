Municipal Water : महापालिका-जलसंपदा बैठकीत निर्णय; थकबाकी समायोजन, निव्वळ मुद्दल निश्चित

कोल्हापूर : जलसंपदा व महापालिकेकडे असलेल्या थकबाकी रकमांचे समायोजन करून निव्वळ देय रकमा निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या महापालिका व जलसंपदा विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यातून ३१ मार्चपर्यंत आणखी काही रक्कम भरण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जाणार आहे. तर पोकळ थकबाकीत सूट मिळवण्यासाठी शासन पातळीवर बैठक घेऊन अंतिम निर्णय केला जाईल, असे महापौर रूपाराणी निकम यांनी सांगितले..महानगरपालिकेकडे १६१ कोटींची थकबाकी असल्याने जलसंपदा विभागाने पाणी उपसा केंद्र सील केली होती. त्यावेळी महापालिकेनेही घरफाळा व पाणीपट्टी थकीत असल्याने जलसंपदाची कार्यालये सील करून पाणी कनेक्शन तोडली होती. राज्य पातळीवर निर्णय होऊन कारवाई थांबवली; पण थकबाकीच्या रकमेबाबत निर्णय होण्यासाठी आज महापालिकेत बैठक घेण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार महापौर निकम यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय बैठक महापौर कार्यालयात झाली..यामध्ये महापालिकेने आतापर्यंत भरलेल्या रकमेची पडताळणी करून जलसंपदा विभागाच्या थकबाकीची रक्कम समायोजित करण्याची मागणी केली. तसेच जलसंपदा विभागाने लावलेली आकारणी व दंडाबाबत लवादाकडे सूट देण्याबाबतचा प्रस्तावही महापालिकेने सादर केला. प्रथम दोन्ही बाजूंच्या थकबाकी रकमांचे समायोजन करून निव्वळ रक्कम निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला..जलसंपदा विभागाला ७ कोटी ४० लाख रुपये महापालिकेने या वर्षात दिले आहेत. ३१ मार्चपर्यंत उपलब्धतेनुसार आणखीन काही रक्कम देण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून केला जाणार आहे. दरम्यान, जलसंपदा विभागाच्या मागणीनुसार थकीत रक्कम माफ करण्याबाबत शासन स्तरावर बैठक घेऊन अंतिम निर्णय केला जाईल, अशी माहिती महापौर रूपाराणी निकम यांनी दिली. बैठकीस जलसंपदाच्या कार्यकारी अभियंत्या स्मिता माने, उपमहापौर अक्षय जरग, महिला व बालकल्याण समिती सभापती कौसर बागवान, विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, सभागृह नेते मुरलीधर जाधव, गटनेते शारंगधर देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा दरेकर, जलअभियंता हर्षजित घाटगे उपस्थित होते.