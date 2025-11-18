Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई.

मुरगूड: येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मुरगूडच्या राजकारणाने नवे वळण घेतले. शिंदे सेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक आणि सध्या भाजपचे नेते असणारे माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी एकत्रित येत युतीची घोषणा केली. .या युतीमुळे भाजप-सेना एकत्रितपणे राष्ट्रवादीच्या विरोधात लढणार आहेत, तर मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांनीदेखील युती केल्यामुळे येथे दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. यामुळे नगरपरिषदेची ही निवडणूक दुरंगीच होणार हे आता निश्चित झाले आहे..Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .मंडलिक-पाटील गटाची युती व्हावी, अशी दोन्ही गटांकडील कार्यकर्त्यांची गेली वर्षभर इच्छा होती. मधल्या काळात नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या राजकीय घडामोडी त्यासाठी अधिकच पोषक ठरल्या. गेल्या काही दिवसांपासून ही युती होईल की, नाही याबद्दल तर्कवितर्क लढवले जात होते. .पण, आज सकाळी त्याला मूर्त स्वरूप आले. पाटील गट नगराध्यक्षपदासाठी ठाम राहिला होता, तर मंडलिक गट नगराध्यक्षपद आपल्याकडे ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील होता. पण, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय घडामोडींना वेग आला. यामध्ये मंडलिक गटाकडून प्रवीणसिंह पाटील यांना पत्नी सुहासिनीदेवी पाटील यांना नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेनेतून उमेदवारी देऊ असा प्रस्ताव देण्यात आला. .Kolhapur Election: गडहिंग्लज निवडणुकीत ‘ज.द.-भाजप-जनसुराज्य’ आघाडीचे जागावाटप निश्चित; शिंदे शिवसेनेच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष!.यावर पाटील यांनी भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत केली. त्यानंतर या प्रस्तावास होकार दिला. त्यानंतर माजी खासदार संजय मंडलिक हे प्रवीणसिंह पाटील यांच्या निवासस्थानी गेले. तिथे चर्चा झाली व सुहासिनीदेवी पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी प्रवीणसिंह पाटील व संजय मंडलिक हे एकाच गाडीतून नगरपरिषदेच्या निवडणूक कार्यालयात आले. .यावेळी त्यांच्यासोबत भाजपचे महेश जाधव, नाथाजी पाटील, अंबरिश घाटगे होते. तत्पूर्वी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांच्यामध्ये युती झाल्याने दोन्ही राष्ट्रवादीचे याठिकाणी मनोमिलन झाले होते. या युतीमध्ये समरजितसिंह घाटगे यांना तीन जागा देण्यात आल्याची माहिती आहे..कालचे मित्र आजचे विरोधकगेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मंत्री हसन मुश्रीफ आणि प्रवीणसिंह पाटील यांची युती होती, तर मंडलिक गट विरोधात होता आणि समरजितसिंह घाटगे गटाने ‘’एकला चलो रे’’ ची भूमिका घेतली होती. आता नव्या राजकीय समीकरणामध्ये मंत्री मुश्रीफ आणि गोकुळचे माजी अध्यक्ष रणजितसिंह पाटील, माजी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार हे एकत्र आले, तर संजय मंडलिक व प्रवीणसिंह पाटील हे एकत्र आल्याने कालचे मित्र आजचे विरोधक बनले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.