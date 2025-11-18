कोल्हापूर

Kolhapur Election: भाजप-शिंदे सेना एकत्र, दोन्ही राष्ट्रवादीही एकत्र! मुरगूडमध्ये रंगणार दुरंगी लढाई.

Murgud politics: भाजप-शिंदे सेना विरुद्ध राष्ट्रवादी दुरंगी लढाई; मुरगूड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत रंगणार ऐतिहासिक टक्कर.
Murgud politics

Murgud politics

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरगूड: येथील नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी मुरगूडच्या राजकारणाने नवे वळण घेतले. शिंदे सेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक आणि सध्या भाजपचे नेते असणारे माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी एकत्रित येत युतीची घोषणा केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Bjp
political
election
mayor
Competition
Political Culture
political parties

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com