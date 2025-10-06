कोल्हापूर

'भाजप प्रवेशाचा निर्णय घ्यायला मला मंत्री मुश्रीफ यांनीच भाग पाडले'; 'या' माजी नगराध्यक्षांचा आरोप, राजकीय कोंडीचाही केला प्रयत्न

Murgud leader Praveen Singh Patil joins BJP : मुरगूडचे माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत.
Hasan Mushrif

Hasan Mushrif

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुरगूड : ‘मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्या कसोटीच्या काळात त्यांच्यामागे भक्कम उभे राहिलो, पण ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ अशी भूमिका मंत्री मुश्रीफ यांनी घेतल्यामुळे आपण मंगळवारी (ता. ७) निवडक कार्यकर्त्यांसमवेत मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे मुरगूडचे माजी नगराध्यक्ष आणि शेतकरी संघाचे माजी चेअरमन प्रवीणसिंह पाटील (Praveen Singh Patil) यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत सांगितले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Devendra Fadnavis
Bjp
Hasan Mushrif
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com