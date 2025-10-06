'भाजप प्रवेशाचा निर्णय घ्यायला मला मंत्री मुश्रीफ यांनीच भाग पाडले'; 'या' माजी नगराध्यक्षांचा आरोप, राजकीय कोंडीचाही केला प्रयत्न

मुरगूड : ‘मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्या कसोटीच्या काळात त्यांच्यामागे भक्कम उभे राहिलो, पण ‘गरज सरो आणि वैद्य मरो’ अशी भूमिका मंत्री मुश्रीफ यांनी घेतल्यामुळे आपण मंगळवारी (ता. ७) निवडक कार्यकर्त्यांसमवेत मुंबईमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचे मुरगूडचे माजी नगराध्यक्ष आणि शेतकरी संघाचे माजी चेअरमन प्रवीणसिंह पाटील (Praveen Singh Patil) यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत सांगितले..प्रवीणसिंह पाटील यांनी रविवारी सायंकाळी प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली. पाटील म्हणाले, ‘मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांची मैत्री असल्याचे सांगून मंत्री मुश्रीफ यांनी माझा काँग्रेसमधील पक्ष प्रवेश थांबवला होता. शिवाय आपली प्रत्येकवेळी राजकीय कोंडी करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यामुळे मला हा निर्णय घ्यावा लागला..Police Department : गुन्हेगारी कमी कशी व्हायची? मोक्का रद्द करतो, गुन्हेगारांच्या टोळीकडे पोलिसानेच मागितले ६५ लाख; सहाय्यक फौजदार निलंबित.ज्यांनी जनमानसात पत घालवून घेतली आहे, अशी बरटलेली माणसे सोबत असतील तर त्यांच्यासोबत आम्हाला जायचे नाही. तुम्ही जर अशाच माणसांना सोबत घेऊन काम करणार असाल तर मी कदापिही त्याबाबतीत तडजोड करणार नाही. भाजप प्रवेशाचा निर्णय घ्यायला मला मंत्री मुश्रीफ यांनीच भाग पाडले.’.ते पुढे म्हणाले, ‘मंत्री मुश्रीफ यांच्याबरोबर आपण २१ वर्षे एकनिष्ठेने काम केले आहे. त्यांना अडचणीच्या काळात भक्कम आधार दिला, असे असतानाही गेली काही महिने बघतोय, मी या भागातला प्रमुख असून, मला विचारात घेतले जात नव्हते. माझ्या कार्यकर्त्यांना दुय्यम वागणूक दिली जात होती. हे कशासाठी आणि कोणासाठी?’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.