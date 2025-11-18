कोल्हापूर

Kolhapur News: मुरगूडमध्ये सांडपाणी थेट वेदगंगेत; २४×७ नळपाणी योजना कोलमडली, नागरिक त्रस्त!

rising river pollution: मुरगूड शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने न चालल्याने वेदगंगा नदी प्रदूषणाचा मोठा धोका निर्माण.
rising river pollution:

rising river pollution:

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरगूड: ऐतिहासिक वारसा लाभलेली आणि शंभरी पार केलेली मुरगूड नगरपरिषद आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी शहरातील बाजारपेठ आखीव-रेखीव अशी वसवली आहे; पण तिला अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे.

