Kolhapur News: मुरगूडमध्ये सांडपाणी थेट वेदगंगेत; २४×७ नळपाणी योजना कोलमडली, नागरिक त्रस्त!

मुरगूड: ऐतिहासिक वारसा लाभलेली आणि शंभरी पार केलेली मुरगूड नगरपरिषद आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी शहरातील बाजारपेठ आखीव-रेखीव अशी वसवली आहे; पण तिला अतिक्रमणाचे ग्रहण लागले आहे. त्याकडे लोकप्रतिनिधींनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केलेले आहे. .शहरातील कचरा उठावाचे काम नजरेत भरण्यासारखे आहे. ऐतिहासिक सरपिराजीराव तलावातून विनाखर्च सायफन पद्धतीने शहराला स्वच्छ, विना प्रदूषित पाणीपुरवठा गेली १०२ वर्षे होत आहे. तरीही २४ × ७ पाणी योजनेचे गाजर नागरिकांना दाखवले. साडेआठ कोटी रुपयांची ही नळपाणी योजना सपशेल अपयशी ठरली आहे, तर शहरातील सांडपाणी गावभाग आणि बाजारपेठ असे दोन ठिकाणी विभागलेले आहे..हे हजारो लिटर सांडपाणी थेट वेदगंगा नदीत जाऊन मिसळते. त्यामुळे नदीप्रदूषणाचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा एक एमएलडी क्षमतेचा राज्यातील पहिला पायलट प्रोजेक्ट शहरात आला; पण तो पूर्ण क्षमतेने चालला नाही.- प्रकाश तिराळे.१९२१ ते १९४८ या कालावधीत शहराचे पहिले नगरपाल म्हणून गोपाळराव सूर्यवंशी-पाटील यांनी काम पाहिले आहे, तर विठ्ठलराव हरिभाऊ पाटील यांनी पहिले नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. त्यानंतर विश्वनाथराव पाटील यांच्या पाटील गटाची सत्ता सर्वाधिक काळ नगरपरिषदेवर राहिली आहे.. महापालिकेच्या अडचणी कायम.ग्रामीण चेहरा असणारे मुरगूड शहर आहे. निवांत राहण्यासाठी या शहराची निवड अनेकांनी केली आहे. त्यामुळे मतदार संख्या १० हजार १२८ इतकी असली तरी लोकसंख्या ११ हजार १९४ एवढी प्रत्यक्षात नोंद आहे; पण बाहेरील गावातील राहणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. .या लोक संख्येला सेवा-सुविधा पुरवताना प्रशासनाच्या नाकात दम येतो. येथील टोकाचा राजकीय संघर्ष राज्यभर परिचित आहे. त्यामुळे संवेदनशील शहर म्हणून ही ओळख बनली आहे.प्रशासकीय इमारत सुसज्ज स्वरूपाची होण्याची गरज आहे. तेथे मुद्रांक नोंदणी कार्यालय, प्रांत कार्यालय, न्यायालय, वजन मापन कार्यालय, पोलिस विभागीय कार्यालय, विभागीय तहसीलदार कार्यालय, मंडल कार्यालय यासारखी सर्व कार्यालये एकत्रित होऊ शकतात. .२० वर्षांपूर्वी असणारे पोलिस विभागीय कार्यालय बंद झाले आहे. वजन मापन कार्यालय, विभागीय तहसीलदार कार्यालय व प्रांत कार्यालय तालुक्याचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून यावे ही मागणी आहे. शहरातील गावतलावात चांगला दर्जाचा स्विमिंग टँक होऊ शकतो. तेथे श्री हनुमानाची सर्वात उंच मूर्ती बनवण्याचे धोरण होते. ते अंमलात आणल्यास पर्यटनाला चालना मिळेल. नदीघाट चांगला आहे; पण दुर्लक्षित आहे. .गावभागातील सांडपाणी त्याच ठिकाणी नदीत मिसळते. पर्यटनाच्या योजना राबवल्यास विकासाला गती शहर सुधार विकास आराखडा पूर्ण ताकदीने राबवलेला नाही. त्यामुळे आरक्षित केलेल्या अनेक जागा, रस्ते पालिकेच्या मालकीच्या नाहीत. शेकडो कोटींचा निधी विकासासाठी आणला गेला. पण, त्यातून अपेक्षित विकास झाला नसल्याचे चित्र आहे. येथे कधीही विरोधी पक्ष सक्षम राहिलेला नाही. .विकास योजनेनुसार शहरालगतच्या निढोरीपासून शिंदेवाडीपर्यंत सेवामार्ग आहेत. पण, प्रत्यक्षात ते दिसत नाहीत. बाळूमामांच्या दर्शनासाठी आदमापूर व मेतके येथे जाणाऱ्या भाविकांची गर्दी नित्याची बनली आहे. त्यामुळे मुरगूड शहर त्यासाठी मध्यवर्ती ठिकाण आहे. त्यामुळे शहरात सुसज्ज यात्री निवास, पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध योजना राबवल्यास तेथील लोक मुरगूडमध्ये येऊ शकतात. त्यामुळे शहरातील विकासाला चालना मिळणार आहे..राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडू चमकले असताना क्रीडाप्रिय शहरात सध्या एकही क्रीडांगण नाही. शहर सुधार योजनेत क्रीडांगण असताना प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याकडे सर्वच लोकप्रतिनिधींनी पूर्णतः दुर्लक्ष केलेले आहे. जिल्हा परिषदेच्या कन्या शाळेसमोरील क्रीडांगण हे शाळेच्या मुलांसाठी आहे; पण शहरात क्रीडांगणच नसल्यामुळे येथे लहान मुले कमी आणि मोठी मुलेच जास्त खेळतात. शहरात ज्येष्ठांना बसण्यासाठी निवांत एकही ठिकाण नाही. नाना-नानी पार्क करायला हवे.- व्ही. आर. भोसले, माजी प्राचार्य.चोवीस तास शहरवासीयांना पिण्याचे पाणी देण्याची कोट्यवधी रुपयांची योजना झाली; पण कमी दाबाने फक्त एक तासच पाणी येते. नळाला येणारे पाणी नदी आणि तलाव असे एकत्रित होऊन ते शेवाळयुक्त येते. त्यामुळे साथीचे व पोटांचे आजार वाढले आहेत. सरपिराजीराव तलावाच्या सांडव्यावर पूल झाल्यास पावसाळ्यात हा आपत्कालीन मार्ग म्हणून वापरता येईल. मुरगूड -कुरणी मार्गावरही उड्डाणपूल केल्यास महापुरातही वाहतूक सुरू राहील. शहरात कचरा उठाव नियमित होतो. त्याबद्दल समाधानी आहे.- सीमा भोसले, गृहिणी.नळ पाणीपुरवठा योजना अपुऱ्या अवस्थेत आहे. शहरातील कोट्यवधी रुपये खर्चून बांधलेले गाळे वापराविना पडून आहेत. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प बंद पडला आहे. बाजारादिवशी महिलांची स्वच्छता गृहाअभावी फार मोठी अडचण निर्माण होते. मटण मार्केट दुरवस्थेत आहे, ते सुसज्ज केले पाहिजे. भाजी मंडई नामशेष झाली आहे. कचरा उठावामध्ये आधुनिकीकरण आणले पाहिजे. शहरात म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. सौरऊर्जा प्रकल्प आणले पाहिजेत.- बाळासो पाटील, नागरिक.प्रश्नशहरातील नळपाणी योजना, वाढलेली अतिक्रमणे, औद्योगिकीकरणाचा प्रश्न, पर्यटन, क्रीडांगण सद्य:स्थिती२४ × ७ पाणी योजना अपयशी, बाजारपेठला अतिक्रमणे, औद्योगिकीकरणाचा गंधच नाही, पर्यटन विकासाला खीळ, क्रीडांगणच नाही.उपाययोजनात्रुटी दूर करून नियोजनबद्ध योजना राबवावी लागणार, राजकारणविरहित कारवाई हवी, औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज, पर्यटन विकास योजनांची आवश्यकता, शहर सुधारणा योजनेत क्रीडांगण हवे, वारसास्थळे जपायला हवीत..ऐतिहासिक हुतात्मा तुकाराम चौक, सर पिराजीराव तलाव, आखीव रेखीव बाजारपेठ, शिवतीर्थ, गावतळे, हेमाडपंथी वास्तुकलेचा उत्तम नमुना असणारे ग्रामदैवत अंबाबाईचे मंदिर, छत्रपती शाहू महाराजांच्या विश्रांतीसाठीचे सध्या ग्रामीण रुग्णालयाकडे असणारे हेरिटेज विश्रांतीगृह अशी वारसास्थळे शहराला लाभलेली आहेत. ती जपायला हवीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 