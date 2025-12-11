Kolhapur Murgud Health issues : मुरगूड ग्रामीण रुग्णालयातील एक्स-रे, सोनोग्राफी, डेंटल व तज्ज्ञांच्या सुविधेअभावी काँग्रेस आक्रमक; आरोग्य प्रशासनास चांगलेच सुनावले

मुरगूड : येथील ग्रामीण रुग्णालयात अद्ययावत एक्स-रे युनिट, सोनोग्राफी, डायलिसिससह सुसज्ज डेंटल व ऑर्थोपेडिक विभाग सुविधांच्या अभावाने मुरगूड शहरासह परिसरातील रुग्णांची गैरसोय होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी ग्रामीण रुग्णालय प्रशासनाला धारेवर धरले..याच दरम्यान अचानक भेटीसाठी आलेल्या सहायक जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एस. बी. थोरात यांच्यांशी आंदोलकांनी चर्चा करून मागण्यांचे निवेदन दिले. मुरगूडला रुग्णांची गैरसोय होत असल्याबाबत ग्रामीण रुग्णालय प्रशासन, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, माजी खासदार संजय मंडलिक तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदन देऊन सात दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला होता. .Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा’त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका.त्यानुसार आज आरोग्य प्रशासनातर्फे सहायक जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. थोरात, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रवींद्र कांबळे, तसेच आंदोलकांमार्फत ॲड. दयानंद पाटील, दीपक शेणवी, सुशांत पाटील, दत्तात्रय मंडलिक यांच्यासह रुग्ण कल्याण समितेच नामदेवराव मेंडके, जयसिंग भोसले तसेच सर्वपक्षीय कार्यकर्ते यांच्यामध्ये चर्चा झाली. यामध्ये रुग्णालय प्रशासनाला गैरसोयींबाबत धारेवर धरले..यावेळी डॉ. थोरात म्हणाल्या,‘ एक्स-रे व डेंटल विभागास लवकरच आधुनिक साहित्य व उपकरण उपलब्ध करून दिले जाईल. पुढील आठवड्यापासून यूएसजी सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करून देऊ, तसेच स्त्री रोग विभागप्रमुख नेमण्याची लवकरच कारवाई केली जाईल. शिवाय रिक्त पदे भरण्यासाठी वरिष्ठांशी संपर्क करत आहोत.’.Food Poisoning Kolhapur : महाप्रसाद खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही मिनीटात ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा, कोल्हापुरातील घटना.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते दत्तात्रय मंडलिक यांनी स्त्री रोगतज्ज्ञ नेमणुकीबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉक्टरांची आठवड्यात नेमणूक करावी, अन्यथा रुग्णालयाच्या दारात उपोषणास बसणार असल्याचे सांगितले..यावेळी ॲड. दयानंद पाटील, दीपक शेणवी, सुशांत पाटील, दत्तात्रय मंडलिक, ओमकार पोतदार, सर्जेराव भाट, बबन बारदेस्कर, सुशांत पाटील, दत्तात्रय लोहार, सुनील लोहार, लखन मेंडके, अरुण भोसले, अतुल सुतार आदी उपस्थित होते.. ५० खाटांच्या रुग्णालयाबाबत पाठपुरावा करूदिवसेंदिवस परिसरातील खेड्यांतील रुग्णसेवेचा वाढलेला ताण आणि अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी नियोजित ५० खाटांच्या रुग्णालयाची इमारत बांधकाम मंजुरीचे काय झाले, याकडे लक्ष वेधले असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रुग्णालयाच्या अंदाजपत्रकास मंजुरीबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन डॉ. थोरात यांनी आंदोलकांना दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.