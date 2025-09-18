कोल्हापूर

Kolhapur Crime : धक्कादायक! कुट्टी मशीनचा शॉक लागून कागल तालुक्यात महिलेचा दुर्दैवी अंत; जनावरांना चारा घालण्यासाठी गेल्या अन्...

Tragic death of woman due to chaff cutter shock in Kurani : मुरगूड हादरला! शेडमध्ये काम करताना सुनीता मांगोरे यांचा करुण अंत
Kolhapur Crime

Kolhapur Crime

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

मुरगूड : कुरणी (ता. कागल) येथील महिलेचा जनावरांच्या शेडमध्ये जनावरांना वैरणीची कुट्टी करीत असताना चारा कुट्टी मशीनचा (Cutter Machine) शॉक लागून सौ. सुनीता कृष्णात मांगोरे (वय ३५) यांचा मृत्यू झाला. घटनेची नोंद मुरगूड पोलिसांत (Murgud Police) झाली.

Kolhapur
police case
Kagal
Woman

