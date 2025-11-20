Kolhapur Murgud Politics: उमेदवारी ‘फिक्स’साठी साकडे, माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची होणार कसरत

मुरगूड: नेत्यांना विचारूनच अर्ज भरले, मतदारसंघात पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरलो. मात्र, उमेदवारी मिळालीच, अशा अविर्भावात असणारे अनेक जण अर्ज छाननीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे उमेदवारी फिक्स करण्यासाठी नेत्यांना साकडे घालत आहेत..इच्छुकांची संख्या अधिक असल्यामुळे नेत्यांना माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत कसरत करावी लागणार आहे. कोणाला उमेदवारी मिळाली आणि कोणाला थांबावे लागले, हे मात्र २१ तारखेलाच दुपारी स्पष्ट होणार आहे..kolhapur kagal politics: मुश्रीफ -राजे गट एकत्र आल्यानंतर, मंडलिकांनी वेगळी चाल खेळली; संजय घाटगेंची भेट घेत केली बंद खोलीत चर्चा.मुदत संपून चार वर्षे झाली तरी नगरपालिकेची निवडणूकच झाली नव्हती. त्यामुळे अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. निवडणूक जाहीर झाली आणि हवसेनवसे सगळेच कामाला लागले. अर्ज दाखल करायला सुरुवात होताच शहरातील सर्वच पक्षांचे, गटातटांचे कार्यकर्ते निवडणूक कार्यालयाच्या दारात दिसायला लागले..मुरगूड नगरपरिषदेची निवडणूक म्हटले की, टोकाचा संघर्ष आणि ईर्षा आलीच. त्यामुळे तर निवडणूक विभागात उमेदवारी अर्जांचा पाऊसच पडला. जवळपास २०६ उमेदवारांनी २२३ उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. तर नगराध्यक्षपदासाठी १२ उमेदवारी दाखल झाले होते. मंगळवारी छाननी झाली. तत्पूर्वी सोमवारी मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या..Kolhapur Politics : मुश्रीफांची सून बिनविरोध झाल्यानंतर मंडलिक अॅक्शनमोडवर सगळ्या उमेदवारांना केलं गायब, कागलचं राजकारण वेगळ्या वळणावर.अर्ज भरण्याच्या अखेरच्या दिवशीच शिंदे शिवसेनेचे माजी खासदार संजय मंडलिक आणि सध्या भाजपचे नेते असणारे माजी नगराध्यक्ष प्रवीणसिंह पाटील यांनी एकत्रित येत युतीची घोषणा केली. प्रवीणसिंह पाटील यांच्या पत्नी सुहासिनीदेवी यांचा अनपेक्षितपणे शिवसेनेतून नगराध्यक्षासाठी अर्ज दाखल केला..या युतीमुळे भाजप - शिवसेना एकत्रितपणे राष्ट्रवादीच्या विरोधात लढणार हे स्पष्टच झाले. तर तिकडे मंत्री हसन मुश्रीफ आणि समरजितसिंह घाटगे यांनी कागलमध्ये युती केल्यामुळे तोच फॉर्म्युला मुरगूडमध्ये ही ओघाने आलाच. येथेही दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्या आहेत. .यामुळे नगरपरिषदेची ही निवडणूक दुरंगीच होणार हे निश्चित झाले; पण या सर्व घडामोडीत महत्त्वाचे म्हणजे अर्ज छाननीनंतर नगराध्यक्षपदासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या सुहासिनी पाटील, राष्ट्रवादीच्या तसीनम जमादार व शाहू आघाडीच्या सुजाता अर्जुने या तीन उमेदवारांचे अर्ज वैद्य ठरले आहेत. नगरसेवकपदाच्या २० जागांसाठी ९० उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. तर अवैध ११६ जणांपैकी बहुतांश जणांचा पक्षाचे एबी फॉर्म नसल्यामुळे पत्ता कट झाला. वेळ कमी असल्यामुळे नेत्यांनी २०-२० उमेदवारांचे एबी फॉर्म दिले आहेत..नाराजीवर निर्णय काय? राजकीय घटनाक्रमात नवी राजकीय समीकरणेही न रुचणारे नाराज झाले आहेत. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या गटातील जुना गट नाराज असल्याची चर्चा आहे. समरजितसिंह घाटगे गटातील बहुतांश जण नाराज असल्याचे चित्र आहे. तर भाजपमधील माजी आमदार संजय घाटगे यांना मानणाऱ्या तीन कार्यकर्त्यांचे अर्ज एबी फाॅर्म अभावी छाननीत निघाल्यामुळे त्या उमेदवारांनी संजय घाटगे यांना भेटून उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या नाराजांवर नेतेमंडळी काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.