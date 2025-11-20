कोल्हापूर

Kolhapur Murgud Politics: उमेदवारी ‘फिक्स’साठी साकडे, माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची होणार कसरत

Scrutiny Changes Political Equations: नेत्यांना विचारूनच अर्ज भरले, मतदारसंघात पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरलो. उमेदवारी फिक्स करण्यासाठी नेत्यांना साकडे घालत आहेत. कोणाला उमेदवारी मिळाली आणि कोणाला थांबावे लागले, हे मात्र २१ तारखेलाच दुपारी स्पष्ट होणार आहे.
Scrutiny Changes Political Equations

Scrutiny Changes Political Equations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुरगूड: नेत्यांना विचारूनच अर्ज भरले, मतदारसंघात पायाला भिंगरी लावल्यासारखे फिरलो. मात्र, उमेदवारी मिळालीच, अशा अविर्भावात असणारे अनेक जण अर्ज छाननीनंतर बदललेल्या राजकीय समीकरणामुळे उमेदवारी फिक्स करण्यासाठी नेत्यांना साकडे घालत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Political Culture
political parties
Political Accountability
political leader under scrutiny

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com