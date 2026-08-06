कोल्हापूर

Dr DY Patil: 'वडिलांच्या संस्कारांची सावली कायम सोबत राहील'; डॉ. विजय पाटील भावूक, आठवणींना दिला उजाळा

Dr DY Patil: डॉ. डी. वाय. पाटील यांचा जन्म २२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील अंबाप गावात एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी १९५७ मध्ये आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली.
Dr DY Patil

Dr DY Patil

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि बिहार, पश्चिम बंगाल व त्रिपुराचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झाले आहे. मंगळवारी कोल्हापूर येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक आणि क्रीडाप्रेमी नेते डॉ. विजय डी. पाटील यांनी आपले वडील, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या पवित्र स्मृतीस अत्यंत भावूक आणि आदरांजली अर्पण केली आहे.

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