Dr DY Patil: 'वडिलांच्या संस्कारांची सावली कायम सोबत राहील'; डॉ. विजय पाटील भावूक, आठवणींना दिला उजाळा

प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि बिहार, पश्चिम बंगाल व त्रिपुराचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झाले आहे. मंगळवारी कोल्हापूर येथे त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. शिक्षणतज्ज्ञ, उद्योजक आणि क्रीडाप्रेमी नेते डॉ. विजय डी. पाटील यांनी आपले वडील, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या पवित्र स्मृतीस अत्यंत भावूक आणि आदरांजली अर्पण केली आहे. .नवी मुंबई आणि पुणे येथील डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे अध्यक्ष आणि कुलपती म्हणून जबाबदारी सांभाळताना डॉ. विजय पाटील यांनी आपल्या वडिलांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालत शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्राचा यशस्वी विस्तार केला आहे..Masai Plateau Reel : इन्स्टाग्रामवर रील करणं पडलं महाग! मसाई पठारावर हुल्लडबाजी करणाऱ्या 5 तरुणांना वन विभागाचा मोठा दणका, असं काय घडलं?.आपल्या वडिलांसोबतच्या आठवणींना उजाळा देताना डॉ. विजय डी. पाटील म्हणाले की, "माझे वडील केवळ एक महान व्यक्तिमत्त्व नव्हते, तर ते माझे मार्गदर्शक, प्रेरणास्थान आणि मूल्यांचा अखंड स्रोत होते. त्यांनी समाजासाठी, शिक्षणासाठी आणि आरोग्यासाठी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. त्यांनी पेरलेली सामाजिक बांधिलकीची आणि सेवेची बीजे आज मोठ्या वटवृक्षाच्या रूपात उभी आहेत." वडिलांच्या निधनानंतरचे अंतिम दर्शन आणि त्यांच्या जीवनप्रवासातील सोनेरी क्षणांचे स्मरण करताना डॉ. विजय पाटील अत्यंत भावूक झाले. .ISRO Scientist Honor : कोल्हापूरच्या जावयाची अंतराळात उत्तुंग भरारी! 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीराम सरन यांच्या नावाने ओळखला जाणार 'हा' लघुग्रह, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान.वडिलांच्या प्रेमाची, आशीर्वादाची आणि संस्कारांची सावली नेहमीच पाठीशी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. डॉ. विजय डी. पाटील यांनी पुढे सांगितले की, "वडिलांनी क्रीडा, शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रात समाजाला नवी दिशा दिली. त्यांचे हे विचार, स्वप्ने आणि समाजसेवेचे व्रत अधिक सक्षमपणे पुढे नेणे हीच त्यांना दिलेली खरी आणि खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.