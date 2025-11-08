Kolhapur News: भात आणि ऊस कापणीच्या काळात कोल्हापुरात ४० जणांचा सर्पदंशाने मृत्यू.

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सर्पदंशाचे प्रमाण वाढत असून, दंश झालेल्या जखमींना उपचारासाठी ४० ते ६० किलोमीटर प्रवास करून कोल्हापुरात यावे लागते. ग्रामीण रुग्णालयांत ‘ॲन्टी स्नेक व्हेनम लस’ उपलब्ध असली तरी अतिगंभीर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता असल्याने मृत्युदर वाढत आहे. .वर्षभरात सरासरी ४० हून अधिक जणांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाचे आकडे सांगतात. भात, ऊस कापणीच्या काळात वाढतात घटना जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांत शेती मोठ्या प्रमाणावर असून, भात आणि ऊस ही मुख्य पिके आहेत. .सायन रुग्णालयात नोव्हेंबरपासून बोन मॅरो प्रत्यारोपणासाठी विस्तारित केंद्र सुरू, प्रत्यारोपण क्षमता वाढणार.पावसाळ्यानंतर, विशेषतः ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या भात व ऊस कापणीच्या काळात सर्पदंशाच्या घटना वाढतात. या काळात सुमारे ६० ते ७० टक्के प्रकरणे ग्रामीण भागात, तर ३० ते ४० टक्के प्रकरणे नागरी भागात आढळतात..गंभीर विषबाधा झालेल्यांना विलंबामुळे धोकाग्रामीण रुग्णालयांत मेंदू विकारतज्ज्ञ, हृदयरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ व क्रिटिकल केअरतज्ज्ञ डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्त आहेत. व्हेंटिलेटरची संख्या अपुरी आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर फक्त दोन-तीन तासांसाठी सेवा देत असल्याने बहुआयामी उपचारात मर्यादा येतात. प.शरिराच्या प्रत्येक भागात क्षयाचा संसर्ग.रिणामी, जखमीला सीपीआर रुग्णालयात हलवावे लागते आणि या विलंबामुळे गंभीर विषबाधा झालेल्या रुग्णांचे प्राण वाचवणे कठीण होते.ग्रामीण रुग्णालयात स्पेशालिस्ट डॉक्टरांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे सर्पदंशातील अतिगंभीर रुग्णांना सीपीआरकडे पाठवले जाते. .सर्व ग्रामीण रुग्णालयांत ‘ॲन्टी स्नेक व्हेनम लस’ उपलब्ध आहे. त्यामुळे बहुतांश रुग्ण बरे होतात. मात्र, गंभीर विषबाधा व इतर गुंतागुंत असणाऱ्या रुग्णांचे मृत्यू होतात, हे वास्तव आहे. मृत्युदर कमी करण्यासाठी आरोग्य विभाग प्रयत्नशील आहे.- डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक.मृत्यू वाढण्यामागील कारणेसर्पदंशानंतर प्रत्यक्ष उपचार सुरू होण्यास १ ते २ तासांचा विलंब होतो, ग्रामीण भागातून रोज ३ ते १२ गंभीर जखमी सीपीआरला पाठवले जातात, जखमीला २ ते ३ किमी अंतर चालत किंवा उचलून आणणे, तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभावामुळे १३ ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये गंभीर रुग्णांवर उपचारास मर्यादा, ऑक्टोबर ते मार्च या काळात सर्पदंशाचे प्रमाण ६० टक्क्यांवर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.