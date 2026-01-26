कोल्हापूर

Woman ZP President : ग्रामपंचायतमधून घेतलेली माघार आणि इतिहास घडवणारे अध्यक्षपद; नंदा पोळ यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Nanda Pol’s Political Journey : राजकारणात नेहमीच जिंकणे महत्त्वाचे नसते; कधी कधी योग्य वेळी माघार घेणेच इतिहास घडवते. नंदा पोळ यांच्या आयुष्यात घडलेली ही घटना त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.
Nanda Pol, the first woman president of Zilla Parishad, during her tenure.

सकाळ वृत्तसेवा
नांदणी (ता. शिरोळ) : गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक लागली. त्यात नंदा पोळ यांनी अर्ज दाखल केला. ही माहिती कुणीतरी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रत्नाप्पा कुंभार यांना सांगितली. कै. कुंभार यांनी पोळ कुटुंबीयांना बोलावून घेऊन या निवडणुकीतून माघार घ्या, तुम्हाला भविष्यात मोठी संधी देण्याचे आश्‍वासन दिले.

