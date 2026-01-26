Woman ZP President : ग्रामपंचायतमधून घेतलेली माघार आणि इतिहास घडवणारे अध्यक्षपद; नंदा पोळ यांचा प्रेरणादायी प्रवास

नांदणी (ता. शिरोळ) : गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक लागली. त्यात नंदा पोळ यांनी अर्ज दाखल केला. ही माहिती कुणीतरी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रत्नाप्पा कुंभार यांना सांगितली. कै. कुंभार यांनी पोळ कुटुंबीयांना बोलावून घेऊन या निवडणुकीतून माघार घ्या, तुम्हाला भविष्यात मोठी संधी देण्याचे आश्वासन दिले. .पोळ कुटुंबीयांनी हा सल्ला ऐकला आणि त्यांनी माघार घेतली आणि पुढे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीनंतर त्यांना थेट अध्यक्षपदाचे बक्षीस मिळाले. त्यातून जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा मान पोळ यांना मिळाला..Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.पोळ या मूळच्या नांदणीच्या. कुटुंबीयास फारसा राजकीय इतिहास नाही. सर्वसामान्य कुटुंबातील नंदा पोळ यांनी नांदणीची ग्रामपंचायत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेऊन त्यांनी अर्ज भरला..पण, कै. रत्नाप्पा कुंभार यांच्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी माघार घेतली. त्याचवर्षी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यात नांदणी गट हा ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी राखीव राहिला. कै. कुंभार यांनी या कुटुंबाला बोलावून घेऊन अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला दिला. .Kolhapur ZP : उपाध्यक्षपदाच्या अनुभवावर अध्यक्षपद; पाचवेळा खासदार कै. बाळासाहेब माने यांची नेतृत्वगाथा.त्यांना काँग्रेसची उमेदवारीही दिली. या निवडणुकीत त्या विजयी झाल्या. त्यावेळी जिल्हा परिषदेवर काँग्रेसची सत्ता आली. कै. कुंभार काँग्रेसचे नेतृत्व करत होते. जिल्ह्यातील अन्य नेत्यांना त्यांनी पोळ यांना अध्यक्ष करण्यासाठी शब्द टाकला. .त्यांच्या शब्दाला कोणी विरोध करणे अशक्य होते आणि नंदा पोळ या जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष तर झाल्याच; पण कै. कुंभार यांनी त्यांना दिलेला शब्दही खरा करून दाखवला. राजकारणात एक पाऊल मागे घेतले तर पुढची झेप किती मोठी असू शकते, याची प्रचिती नंदा पोळ यांच्या निवडीने आली..नंदा पोळ यांना अध्यक्ष पदाचा जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी मिळाला. एक वर्षानंतर अध्यक्ष बदलाच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यांना अध्यक्षपद सोडण्याची विनंती केल्यानंतर त्यांनी लगेच त्याला होकार दिला. .पण, या वर्षाच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा मान त्या मिळवून गेल्या. वेतन आयोगाची तयारी, अंगणवाडीसाठी नव्या इमारती बांधणे, समाज मंदिरे, शाळांच्या इमारतीसाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. .त्यानंतर त्या जिल्हा परिषदेच्या राजकारणापासून अलिप्तच राहिल्या. पण, महिला अध्यक्ष असलो म्हणून आम्हीही कुठे कमी पडत नाही, याचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला..अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ(२१ मार्च १९९७ ते २० मार्च १९९८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.