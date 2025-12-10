कोल्हापूर

Kolhapur Cricuit Bench : राष्ट्रगीताचा अवमान प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडींना वेग; आता सुनावणी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या बेंचकडे

National Anthem Contempt Case : कोल्हापूर महापालिकेतील राष्ट्रगीत अवमान खटल्यातील अंतरिम आदेशाविरोधात दाखल केलेली दाद डिव्हिजन बेंचकडे न येता थेट सिंगल बेंचकडे नेण्याच्या न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्या सूचनेनंतर प्रकरणाला नवे वळण
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेतील राष्ट्रगीत अवमान खटल्यातील जिल्हा न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागण्यात आली. यावेळी सर्किट बेंचच्या ‘डिव्हिजन बेंच’चे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी याबाबत ‘सिंगल बेंच’कडे दाद मागण्याची सूचना केली.

