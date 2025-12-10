Kolhapur Cricuit Bench : राष्ट्रगीताचा अवमान प्रकरणात न्यायालयीन घडामोडींना वेग; आता सुनावणी न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्या बेंचकडे

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेतील राष्ट्रगीत अवमान खटल्यातील जिल्हा न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये दाद मागण्यात आली. यावेळी सर्किट बेंचच्या ‘डिव्हिजन बेंच’चे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी याबाबत ‘सिंगल बेंच’कडे दाद मागण्याची सूचना केली..राष्ट्रगीत अवमान खटल्यात जिल्हा न्यायालयात झालेल्या अंतरिम आदेशाच्या विरोधात फिर्यादी मेजर संजय शिंदे यांनी सर्किट बेंचकडे धाव घेतली. त्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी खटला त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे सांगितले..Kolhapur Circuit Bench : २० वर्षांनंतर राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात मोठी कलाटणी; सर्किट बेंचचा हस्तक्षेप, ६ डिसेंबरचा निकाल स्थगित.खटल्याचा निकाल झाला असता तर ते डिव्हिजन बेंचकडे घेता आले असते. सध्या ते सिंगल बेंचकडे, म्हणजे न्यायमूर्ती शिवकुमार दिगे यांच्याकडे चालविण्याची सूचना केली, अशी माहिती मेजर शिंदे यांनी दिली..यावेळी शिंदे याचे वकील रणजितसिंह घाटगे, माजी नगरसेवक सुनील मोदी आणि त्यांचे वकील गिरीश मुजुमदार उपस्थित होते..Kolhapur Circuit Bench : राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीवरून मोठा वाद; सुनील मोदींची याचिका सर्किट बेंचमध्ये!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.