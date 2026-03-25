Accident In Kagal : नॅशनल हायवे बनला मृत्यूचा सापळा, रेल्वे भरतीची परीक्षा देऊन घरी येताना विवाहितेचा भीषण अपघात; दोन्ही मुले झाली आईविना पोरकी

Railway exam candidate accident : रेल्वे भरतीची परीक्षा देऊन घरी परताना आज दुपारी झालेल्या अपघातात विवाहितेचा मृत्यू झाला. पल्लवी राहुल पाटील (वय ३०, रा. मौजे सांगाव, ता. कागल) असे त्यांचे नाव आहे. महामार्गावर येथील लक्ष्मी टेकडी येथे अनोळखी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून ठोकरले. अपघातात दुचाकीवर पाठीमागे बसलेले त्यांचे वडील किरकोळ जखमी झाले. दुपारी सव्वातीन वाजता अपघात झाला. त्यानंतर घटनास्थळी वाहतुकीची कोंडी झाली होती..याबाबत कागल पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : पल्लवी यांनी कसबा बावडा येथील केंद्रावर परीक्षा दिली. त्या दुपारी अडीचच्या दरम्यान वडील सतीश हिरुगडे यांच्याबरोबर दुचाकीवरून कागलकडे परत येत होत्या. लक्ष्मी टेकडी येथे लक्ष्मी मंदिरासमोर आल्यानंतर पाठीमागून भरधाव वेगात आलेल्या अनोळखी वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून जोरात ठोकरले. त्यामुळे पल्लवी आणि त्यांचे वडील सतीश हिरुगडे रस्त्यावर पडले. अपघातात पल्लवी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन रक्तस्त्राव झाला. त्यामुळे त्यांचा जागी मृत्यू झाला..Kolhapur Solapur Accident : तुळजापुरला जाताना काळाचा घाला, कोल्हापूर–सोलापूर रस्त्यावर भीषण अपघातात कसबा बावड्यातील दाम्पत्य ठार.लक्ष्मी मंदिरासमोर थांबलेल्या नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दोघांना कागलच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेले. अपघाताची माहिती मिळताच कागल पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी महामार्गावर वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती..पोलिसांनी वाहतूक पूर्ववत केली. पल्लवी या पती राहुल यांच्याबरोबर गावात ऑनलाईन सेंटर चालवित होत्या. त्यांना तीन वर्षांचा मुलगा आणि आठ वर्षांची मुलगी आहे. अपघाताची माहिती समजताच कागल आणि मौजे सांगाव येथील नागरिकांनी ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी केली होती.