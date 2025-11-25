कोल्हापूर

National pension system: NPS सह तुमचे भविष्य सुरक्षित करा; कोल्हापूर मध्ये २८ नोव्हेंबर ला चर्चा सत्र 

NPS The Golden Key to Retirement: राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली ( NPS ) ही निवृत्तीच्या सुवर्ण काळासाठी आर्थिक मिळवण्याचा एक विश्वासार्ह लवचिक आणि कर कार्यक्षम उपाय आहे; लवकर सर्वात आणि सातत्यपूर्ण नियोजन आवश्यक असलेल्या या शक्तिशाली साधनांवर जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष संवादात्मक सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे. 
NPS The Golden Key to Retirement

Kolhapur Benefits of companies andd employee :  निवृत्तीला बहुतेकदा आयुष्याचा सुवर्ण काळ म्हटले जाते. आराम करण्याचा आणि एखाद्याच्या कठोर परिश्रमाचे फळ उपभोगण्याचा काळ. तरीही, या टप्प्यात आर्थिक स्थिरतेची आवश्यक देखील असते. नियमित उत्पन्न नसताना आर्थिकदृष्ट्या तयार राहिल्याने मनशांती आणि स्वतःच्या अटींवर जीवन जगण्याचे स्वतंत्र मिळते.

