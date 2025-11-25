National pension system: NPS सह तुमचे भविष्य सुरक्षित करा; कोल्हापूर मध्ये २८ नोव्हेंबर ला चर्चा सत्र 

Kolhapur Benefits of companies andd employee : निवृत्तीला बहुतेकदा आयुष्याचा सुवर्ण काळ म्हटले जाते. आराम करण्याचा आणि एखाद्याच्या कठोर परिश्रमाचे फळ उपभोगण्याचा काळ. तरीही, या टप्प्यात आर्थिक स्थिरतेची आवश्यक देखील असते. नियमित उत्पन्न नसताना आर्थिकदृष्ट्या तयार राहिल्याने मनशांती आणि स्वतःच्या अटींवर जीवन जगण्याचे स्वतंत्र मिळते..व्यक्तींना हे ध्येय साध्य करण्यात मदत करण्यासाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) एक विश्वासार्ह आणि संरचित उपाय म्हणून काम करते. ही एक स्वयंसेवी, परिभाषित योगदान निवृत्ती बचत योजना आहे जी सर्व भारतीय क्षेत्रातील व्यावसायिक असाल, स्वयंरोजगार व्यक्ती असाल किंवा सामान्य नागरिक असाल NPS ला वेगळे बनवणारी गोष्ट म्हणजे ती त्यांच्या ग्राहकांना देत असलेली पोर्टेबिलिटी, लवचिकता आणि नियंत्रण..NPS खाते संपूर्ण कारकिर्दीत सक्रिय आणि प्रवेशयोग्य राहते. जरी एखाद व्यक्ती नोकरी, शहरे, किंवा क्षेत्रे बदलली तरीही खाजगी क्षेत्रातून सार्वजनिक क्षेत्रात किंवा उलट सदस्य त्यांचे पेन्शन फंड मॅनेजर पि एफ एम) निवडू शकतात. त्यांचे पैसे इक्विटी सरकारी सिक्युरिटीज आणि कॉर्पोरेट कर्जामध्ये कसे गुंतवायचे हे ठरवू शकतात आणि त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टानुसार आणि सोयीनुसार त्यांच्या जोखीम व्यवस्थापित करू शकतात. .National Pension System : NPS सह तुमचे भविष्य सुरक्षित करा; नाशिक मध्ये 13 नोव्हेंबरला चर्चा सत्र.एनपीएसमध्ये लवकर सुरुवात केल्याने व्यक्तींना चक्रवाढीच्या शक्तीचा फायदा घेता येतो - अगदी लहान, नियमित योगदान देखील कालांतराने मोठ्या प्रमाणात निधीमध्ये वाढू शकते. ते आर्थिक शिस्त स्थापित करते, सातत्यपूर्ण बचतीला प्रोत्साहन देते आणि सुरक्षित आणि आरामदायी निवृत्ती निर्माण करण्यासाठी कर-कार्यक्षम मार्ग म्हणून काम करते..हे ओळखून, आमचे ध्येय म्हणजे मानसिकता बदलणे आणि लोकांना निवृत्ती हा एक दूरचा टप्पा म्हणून नव्हे तर लवकर आणि सातत्यपूर्ण नियोजन आवश्यक असलेले आर्थिक ध्येय म्हणून पाहण्यास प्रोत्साहित करणे..National Pension System : NPS सह निवृत्ती नियोजनाची नवी दिशा; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १४ नोव्हेंबरला चर्चा सत्र. कंपन्यांसाठी, कर्मचाऱ्यांमध्ये NPS सुरू करणे आणि त्याचा प्रचार करणे हे आर्थिकदृष्ट्या निरोगी आणि प्रेरित कार्यबल वाढवण्याच्या दिशेने एक धोरणात्मक पाऊल आहे. हे नियोक्ते आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करते, तर एकूण कर्मचारी लाभ पॅकेज वाढवते..कर्मचाऱ्यांसाठी, फायदे तितकेच आकर्षक आहेत. NPS कलम 80CCD अंतर्गत अतिरिक्त कर बचत देते, एक वर्धित, व्यावसायिकरित्या व्यवस्थापित निवृत्ती निधी तयार करण्याची संधी. NPS व्यक्तींना त्यांच्या आर्थिक भविष्याची जबाबदारी घेण्यास सक्षम करते - निवृत्तीनंतर दीर्घकालीन स्थिरता आणि मनःशांती सुनिश्चित करते.. या शक्तिशाली निवृत्ती साधनाबद्दल सखोल जागरूकता आणि समज निर्माण करण्यासाठी, आम्ही तुम्हाला राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) वरील एका विशेष संवादात्मक सत्रासाठी आमंत्रित करतो - उद्योग तज्ञांकडून त्याची रचना, फायदे आणि तुम्ही स्वतःसाठी, तुमच्या कर्मचाऱ्यांसाठी किंवा तुमच्या संस्थेसाठी त्याचा जास्तीत जास्त फायदा कसा घेऊ शकता याबद्दल थेट जाणून घेण्याची संधी. NPS समजून घेण्यासाठी आणि तुमची निवृत्ती सुरक्षित करण्यासाठी आमच्यात सामील व्हा!.कोणी उपस्थित राहावे:निवृत्तीचे नियोजन करणारे व्यक्ती, एचआर आणि प्रशासन व्यावसायिक, एसएमई, आर्थिक सल्लागार, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यात रस असलेले कोणीही..माननीय वक्ते :श्रीमती खुशबू शुक्ला - एजीएम, पीएफआरडीए श्री. सौरभ चतुर्वेदी - एचडीएफसी पीएफएमश्री. पुरुषोत्तम बेडेकर - गुंतवणूक नियोजक आणि बँकिंग तज्ञ स्थळ: हॉटेल ऑट्रिया एसटी स्टँड जवळ न्यू शाहूपुरी, स्टेशन रोड, कोल्हापूरदिनांक: २८ नोव्हेंबर २०२५, वेळ दुपारी ४ पासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.