Kolhapur ZP Election : मंत्री मुश्रीफ यांची मुत्सद्देगिरी, ‘राष्ट्रवादी’ ठरली भारी; अपेक्षित यशाची ‘वेळ’ साधली, जिल्हा परिषदेत पक्ष ठरला मोठा भाऊ

कोल्हापूर : उमेदवार निवड, तालुका पातळीवर विविध आघाड्यांची सोबत, प्रचार अशा सर्वच पातळीवरील वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या मुत्सद्देगिरीने जिल्हा परिषद निवडणुकीत वीस जागा जिंकत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जिल्ह्यात भारी ठरला. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे निर्माण झालेल्या सहानुभूतीनेही पक्षाची ताकद वाढविली. त्याच्या जोरावर पक्षाने अपेक्षित यशाची 'वेळ' साधली. मंत्री मुश्रीफ यांची जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा करण्याची अनेक वर्षांची इच्छाही या यशाने पूर्णत्वास येणार आहे..कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पक्ष 'बॅकफूट'वर आला. पक्षाला अवघ्या चार जागा मिळाल्या. त्यावर सावध पवित्रा घेत मंत्री मुश्रीफ यांनी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू केली. त्यांनी उमेदवारांची निवड, प्रचार, तालुका पातळीवरील विविध आघाड्यांना सोबत घेणे अशा सर्व पातळीवर अगदी बारकाईने नियोजन केले. गडहिंग्लज, चंदगडमध्ये त्यांनी दोन्ही 'राष्ट्रवादी' पक्षांना एकत्र केले. नगरपालिका निवडणुकांप्रमाणे कागलमध्ये आघाडी केली. .Kolhapur Election : राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर; अपेक्षित यशाची 'वेळ' नाही साधली; असमन्वयाचा फटका.त्यांनी 'शाहू ग्रुप'चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांच्यासह माजी आमदार संजय घाटगे यांनाही सोबत घेतले. दिवंगत आमदार पी. एन. पाटील यांचे चिरंजीव आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष राहुल पाटील यांना ताकद दिली. शिरोळमध्ये आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासमवेत, तर भुदरगडमध्ये माजी आमदार के. पी. पाटील यांच्यासमवेत आघाडी केली. कागल, करवीर, पन्हाळा, राधानगरी अशा सर्वच तालुक्यांत जोरदार प्रचार केला..या स्वरूपातील तयारीने ३५ पैकी २० जागा जिंकत 'राष्ट्रवादी' पक्ष जिल्हा परिषदेत मोठा भाऊ ठरला आहे. जिल्ह्यात गेल्या २७ वर्षांपासून 'राष्ट्रवादी' पक्ष कार्यरत आहे. त्यात पहिल्यावेळी पक्षाने जिल्हा परिषदेत अकरा, त्यानंतर चौदा आणि गेल्या निवडणुकीत अकरा जागा मिळविल्या होत्या. पक्ष स्थापनेपासून आता पहिल्यांदाच २० जागांवर विजय मिळवत मोठ्या यशाची कमाई करता आली आहे. यंदा नऊ जागा वाढल्या आहेत. काही जागा अवघ्या थोड्या मतांनी विजयापासून दूर राहिल्या..ZP Election Result : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद यश; जिल्हा परिषदेवर सलग चौथ्यांदा बाजी; अजितदादांबद्दल सहानुभूतीची लाट.विधानसभा, नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीतील कामगिरीनंतर 'राष्ट्रवादी' पक्ष केवळ कागल तालुक्यापुरता असल्याची टीका होत राहिली. त्याला मंत्री मुश्रीफ आणि पक्षाचे पदाधिकारी, माजी आमदार, कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीतील यशाच्या माध्यमातून सडेतोड उत्तर दिले आहे. यापुढील काळात जिल्हाभर संघटन भक्कम करत वाढलेली ताकद कायम ठेवण्यासह विकासाभिमुख कामाच्यादृष्टीने पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना कार्यरत राहावे लागणार आहे..दृष्टिक्षेपात...गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत नऊ जागा वाढल्या.राहुल पाटील यांच्यामुळे करवीर तालुक्यात पक्षाची ताकद वाढली.चंदगड, गडहिंग्लजमध्ये दोन्ही 'राष्ट्रवादी' एकत्र केल्याचा फायदा झाला.संजय घाटगे आणि समरजितसिंह घाटगे यांना सोबत घेतल्याने कागलचा गड राखता आला.'राष्ट्रवादी' कागलपुरती मर्यादित असल्याची टीका खोडून काढली.