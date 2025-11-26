Kolhapur Politics : कागल–मुरगूडसह आठ नगरपालिकांत ‘तुतारी’ गायब; सोयीच्या आघाड्यांमुळे शरद पवार गटाची वाढली अडचण, उमेदवार शोधताना पक्षाच्या तंबूत खळबळ!

कोल्हापूर : विधानसभेत तीन जागांवर ताकदीने लढूनही राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्ह्यातील उमेदवार, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना विजयाची ‘तुतारी’ फुंकता आली नाही. त्यातून सावरत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली. .मात्र, लोकसभा आणि विधानसभावेळी झालेल्या आघाडीतील मित्रपक्षांनी सोयीची भूमिका घेतल्याने शिरोळ, कुरूंदवाड या नगरपालिका, तर हातकणंगले, आजरा, चंदगड या नगरपंचायतींमध्ये पक्षाचे उमेदवार तुतारी वाजविणार आहेत. उर्वरित आठ ठिकाणी उमेदवारच नसल्याने पक्षाचे चिन्ह गायब झाले आहे..Kolhapur Politics : मुश्रीफांची सून बिनविरोध झाल्यानंतर मंडलिक अॅक्शनमोडवर सगळ्या उमेदवारांना केलं गायब, कागलचं राजकारण वेगळ्या वळणावर.लोकसभेत मिळालेला कौल आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यात सत्ता बदलाच्या केलेल्या निर्धाराला मिळत असलेल्या प्रतिसादाने विधानसभेवेळी कोल्हापुरातील कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला..कागल, चंदगड, इचलकरंजी या जागा पक्षाला मिळाल्या. या तिन्ही मतदारसंघांतील बलाढ्य विरोधकांना टक्कर देऊन समरजितसिंह घाटगे, नंदिनी बाभूळकर, मदन कारंडे यांच्या विजयाचे खाते उघडण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी ताकदीने ‘तुतारी’ फुंकली. मात्र, ती वाजलीच नाही. .Kolhapur Murgud Politics: उमेदवारी ‘फिक्स’साठी साकडे, माघारीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत नेत्यांची होणार कसरत.त्यानंतर काही कार्यकर्ते, पदाधिकारी पक्ष सोडून गेले; पण पक्षाच्या जुन्या शिलेदारांनी संघटन वाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याच्या जोरावर त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू केली..पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी ‘भाजप’सोडून इतर कोणत्याही पक्षासमवेत आघाडी करा. स्थानिक पातळीवर निर्णय घ्या, असे सांगत मोकळीक दिली. त्यावर पहिल्यांदा नंदिनी बाभूळकर यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे माजी आमदार राजेश पाटील यांच्याशी चंदगडमध्ये युती केली. .त्यानंतर काही दिवसांत समरजितसिंह घाटगे यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याशी कागल, मुरगूडमध्ये युती केली. त्यातच लोकसभा, विधानसभेला इंडिया आघाडीत एकवटलेल्या कॉंग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट या पक्षांच्या जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी सोयीच्या राजकारणाची भूमिका घेतल्याने राष्ट्रवादीची (शरद पवार गट) काहीशी अडचण झाली. .त्यातून कागल, मुरगूड, पेठवडगाव, जयसिंगपूर, हुपरी, पन्हाळा, मलकापूर, गडहिंग्लज या नगरपालिकांमध्ये पक्षाची ‘तुतारी’ गायब झाली आहे. जयसिंगपूरमध्ये तर भाजपबरोबर जाण्याची पक्षावर वेळ आली. शिरोळ, कुरुंदवाड, हातकणंगले, आजरा, चंदगड येथे मात्र, ‘तुतारी’ कायम राहिली आहे..चिन्हावर लढणार बारा उमेदवारया पक्षाच्या ‘तुतारी’ चिन्हावर बारा उमेदवार लढणार आहेत. त्यात चंदगडमध्ये सर्वाधिक सहा आणि नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचा समावेश आहे. हातकणंगलेमध्ये दोन, तर शिरोळ, कुरूंदवाड, आजरा नगरपालिकेमध्ये प्रत्येकी एक उमेदवार असणार आहे..कागल, मुरगूडमध्ये मंडलिकांना पाठबळपक्षाकडून विधानसभा निवडणूक लढविणाऱ्या समरजितसिंह घाटगे यांनी ऐनवेळी कागल, मुरगूडसाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत जाण्याची धक्कादायक भूमिका घेतली. त्याचे तीव्र पडसाद पक्षात उमटले. जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांनी घाटगे यांच्या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध करून शिवसेनेचे (शिंदे गट) माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांना पाठबळ देत असल्याचे जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.