Kolhapur ZP : राष्ट्रवादीचे नियोजन ‘करेक्ट’, काँग्रेसचाही वट; भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाची घसरण

कोल्हापूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाची सहानुभूती, जिल्ह्यातील पक्षनेतृत्वाची जागा वाटपात अचूकता, ज्या-त्या भागातील उमेदवारांचा वैयक्तिक प्रभाव, शाहूवाडीत, करवीर तालुक्यात दिलेल्या योग्य उमेदवारांमुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी ग्रामीण भागात सर्वात मोठा पक्ष ठरला, तर सत्ताधाऱ्यांविरोध गावागावांतील तरुण आणि नवीन नेतृत्वाचा शोध घेत संधी दिल्याने काँग्रेस पक्ष नेतृत्वावर विश्वास ठेवत गाव गाड्यातील लोकांनी काँग्रेस पक्षालाही बळ देणारे मताधिक्य दिले आहे. .भाजपने करवीर तालुक्यात मुसंडी मारली आहे; पण, २०१७ मध्ये १४ असणाऱ्या जागा या निवडणुकीत १२ वर आल्या आहेत. शिवसेना शिंदे गटाची मात्र घसरण झाली आहे. जिल्हा परिषद निवडणूक केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेपुरती मर्यादित न राहता जिल्ह्यातील सर्वच दिग्गज नेत्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेची आणि पक्षांच्या संघटनात्मक ताकदीची कसोटी ठरली आहे. .Kolhapur ZP : शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाचा 'नेम' चुकला; काँग्रेसला उभारीने कार्यकर्त्यांना उत्साह.पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक आणि आमदार सतेज पाटील यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची निवडणूक मानली जात होती. मात्र, निकाल पाहता महायुतीतील घटक पक्ष असूनही ग्रामीण राजकारणाचा कणा असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) वरचढ ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे..६८ जागांच्या जिल्हा परिषदेत अजित पवार गटाला २० जागा मिळाल्या. यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनाची सहानुभूती आहेच; पण ग्रामीण भागातील संघटन, सहकार क्षेत्रातील पकड आणि स्थानिक नेतृत्वावर असलेली विश्वासार्हता याचा तो प्रत्यय आहे. जे लोक तळागाळात काम करतात, ज्यांचे मागे लोक कायम राहतील, अशाच उमेदवारांना संधी देण्याची भूमिका मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतली. .Kolhapur ZP : शिवसेना शिंदे गटाच्या दुराव्याने महाविकास आघाडीला संधी; भाजप–राष्ट्रवादी एकत्र, कोल्हापूरचे राजकारण तापले.याचेच एक उदाहरण म्हणून करवीर तालुक्यातील पाडळी खुर्द गटात करवीरचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या उमेदवारीकडे पाहता येईल. महायुतीत असतानाही भाजप १२ जागा आणि शिवसेना शिंदे गट ९ जागा यांच्या तुलनेत राष्ट्रवादी अजित पवार गट आघाडीवर राहिला, हे या निवडणुकीचे महत्त्वाची बाब समजली जात आहे. याउलट, महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेतही काँग्रेस पक्षाने १५ जागा मिळवत पक्ष म्हणून आपली ताकद दाखवून दिली आहे..करवीर तालुक्यातील निकाल हा या निवडणुकीचा टर्निंग पॉइंट मानावा लागेल. करवीर तालुक्यातील १२ गटांपैकी ५ गटांवर काँग्रेसने विजय मिळवत आमदार सतेज पाटील यांनी स्व. आमदार पी. एन. पाटील यांच्या माघारीही पक्ष जिवंत आणि आक्रमक ठेवण्याचे आव्हान पेलल्याचे दिसून आले. काँग्रेससाठी हा निकाल नवसंजीवनी देणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत संघटन ढासळले आहे, नेतृत्व संपले आहे, अशी टीका होत असताना करवीरचा निकाल काँग्रेससाठी आत्मविश्वास वाढवणारा ठरला आहे..याउलट करवीरचे शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार चंद्रदीप नरके यांना केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. प्रचारात जोर, सत्तेचा आधार आणि स्थानिक प्रश्नांवर भूमिका असूनही अपेक्षित यश न मिळणे, हा त्यांच्या नेतृत्वासाठी गंभीर इशारा आहे. 'सत्ता असूनही निकाल का लागला नाही?' याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ शिंदे गटावर आली आहे..राधानगरी-भुदरगड तालुक्यातही शिंदे गटाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यामुळे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनाही हा निकाल मोठा धक्का मानावा लागेल. पालकमंत्री म्हणून प्रशासनावर पकड, निधीचे नियोजन आणि विकासकामांचा दावा असूनही मतदारांनी अपेक्षेपेक्षा वेगळा कौल दिला. याचा अर्थ सत्तेची कामगिरी थेट मतांमध्ये रूपांतरित होत नाही, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे..भाजपसाठी हा निकाल संमिश्र आहे. १२ जागा मिळाल्या असल्या तरी जिल्हा परिषदेत पक्ष निर्णायक भूमिकेत नाही. शहरी भागात ताकद असलेला भाजप ग्रामीण भागात अद्याप अपेक्षित विस्तार करू शकलेला नाही, हे या निकालातून दिसते. खासदार धनंजय महाडिक आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठीही हा निकाल इशारा देणारा आहे..स्थानिक पर्यायांनाही संधीजनसुराज्य शक्ती पक्ष (६), राजर्षी शाहू आघाडी (४), शिवसेना उबाठा (१) आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (१) यांनी दाखवलेली उपस्थिती ही जिल्ह्यातील राजकारण बहुरंगी होत असल्याचे संकेत देते. मतदार केवळ मोठ्या पक्षांकडेच पाहतो असे नाही, तर स्थानिक प्रश्नांवर ठाम भूमिका घेणाऱ्या पर्यायांनाही संधी देतो, हे यातून स्पष्ट झाले आहे.