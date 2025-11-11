कोल्हापूर

Kolhapur News: काँग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या हालचालींना वेग; ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता

Kolhapur politics: काँग्रेसलाही या आघाडीत सामावून घेण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, ठाकरे गटानेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चंदगड: येथील नगरपंचायतीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट व शरद पवार गट एकत्र आल्यामुळे मतांची विभागणी टाळणे शक्य झाले आहे. गडहिंग्लज येथे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत माजी आमदार राजेश पाटील व डॉ. नंदिनी बाभूळकर यांनी याला मान्यता दिली.

