Kolhapur News: काँग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या हालचालींना वेग; ठाकरे गटाचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यता

चंदगड: येथील नगरपंचायतीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अजित पवार गट व शरद पवार गट एकत्र आल्यामुळे मतांची विभागणी टाळणे शक्य झाले आहे. गडहिंग्लज येथे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत माजी आमदार राजेश पाटील व डॉ. नंदिनी बाभूळकर यांनी याला मान्यता दिली. .भाजपच्या विरोधात पुरोगामी विचारधारा मानणाऱ्या पक्ष, गटांनी एकत्र येणे गरजेचे असल्याने ही युती करीत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर कॉंग्रेसलाही सोबत घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. .Kolhapur News: निवडणुकीतील आश्वासने हवेतच; पाणीटंचाई, प्रदूषण आणि प्रशासकीय इमारतीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत.त्यामुळे गतवेळेप्रमाणेच या वेळीही भाजपच्या विरोधात इतर सर्व पक्ष एकत्र येण्याची शक्यता आहे.गतवेळची नगरपंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीपाठोपाठ झाली होती. डॉ. बाभूळकर यांनी निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळे नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत त्यांचा थेट सहभाग नव्हता. .राजेश पाटील यांनीच पक्षाचे नेतृत्व केले होते. तेव्हाची एकसंघ राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस, शिवसेना, भाजप अशी लढत झाली होती. राष्ट्रवादीने नगराध्यक्षपदासह तीन जागांवर यश मिळवले. कॉंग्रेस ३, शिवसेना ४, अपक्ष ३ तर भाजपने तब्बल ५ जागा मिळवल्या होत्या..Kolhapur News: सडोली खालसा मतदारसंघात महायुती-आघाडीचा सामना; उमेदवारीसाठी इच्छुकांची झुंबड, नेत्यांची वाढली डोकेदुखी!.मात्र, भाजपच्या विरोधात तेव्हाही सर्वांनी एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली होती. दिवाळीपूर्वी डॉ. बाभूळकर यांनी आमदार शिवाजी पाटील यांची मुंबई येथील निवासस्थानी भेट घेतल्यामुळे या वेळच्या निवडणुकीत त्या आमदार पाटील यांना साथ देतील, अशी शक्यता होती. .त्याला विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाची पार्श्वभूमी होती. त्यांच्या बैठकाही झाल्या. मात्र, जागा वाटपाबाबत एकमत झाले नव्हते. दरम्यान, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला महायुती म्हणून भाजपकडून विचारणाच झाली नाही. .त्याचवेळी अप्पी पाटील यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यामुळे पुन्हा राजकीय गणिते बदलली. राष्ट्रवादीचे अजित पवार गट व शरद पवार गट एकत्र आले. राजर्षी शाहू विकास आघाडी या नावाने ती आकाराला आली आहे. .यात कॉंग्रेस सहभागी झाल्यास आघाडीची ताकद पुन्हा वाढणार आहे. गतवेळी या आघाडीसोबत असलेल्या तत्कालीन एकसंघ शिवसेनेतून चार नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी पक्षाचे नेतृत्व करणारे संग्रामसिंह कुपेकर आता भाजपमध्ये आहेत. .मात्र, पक्षातील स्थानिक राजकारणातून ते काय निर्णय घेतात हे उघड झालेले नाही. आपल्याला मानणाऱ्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या उद्देशाने सोयीस्कर भूमिका घ्यावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले. शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुनील शिंत्रे यांच्याशी संपर्क साधला असता आघाडीबाबत अद्याप आपल्याला विचारणाच झाली नसल्याचे सांगितले; परंतु समविचारी म्हणून या आघाडीबरोबरच आपण जाऊ, असेही स्पष्ट केले..शिवसेना शिंदे गटाकडून स्वतंत्र पर्यायाचा प्रयत्नशिवसेना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वतंत्र आघाडी करून पर्याय देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. नगराध्यक्ष पदासह सर्वच जागांवर उमेदवार उभे करण्याचे त्यांचे नियोजन आहे. त्यामुळे एखाद्याला त्याच्या पक्षाने नाकारल्यास त्याच्याकडे शिवसेना शिंदे गटाचा पर्याय आहे. त्यांनी तसे उमेदवार शोधून ठेवले आहेत. तसे झाल्यास त्यांच्या मतांचा फटका कोणालातरी बसणार आहे..चंदगड नगरपंचायत २०१९ निवडणूक बलाबलराष्ट्रवादी- नगराध्यक्षासह ३, भाजप ५, काँग्रेस ३, शिवसेना ४,अपक्ष ३.