Kolhapur Nurseries :   औषधींचा राजा धोक्यात? कोल्हापुरात कडुलिंब रोपांचा गंभीर तुटवडा

कोल्हापूर : रक्तशुद्धीकरणापासून ते धान्य टिकविण्यापर्यंत कडुलिंबाला आयुर्वेदामध्ये पूर्वापार महत्त्व आहे. आयुर्वेद तज्ज्ञांकडून कडुलिंबाच्या बहुविध औषधी वापराचा सल्ला दिला जात आहे. यामुळे आरोग्य तंदुरुस्तीसाठी कडुलिंबाच्या उत्पादनाची मागणी वाढत आहे, मात्र जिल्ह्याच्या निम्म्या भागात कडुलिंबाची झाडे नगण्य आहेत. अन्य तीन तालुक्यांत कडुलिंब जेमतेम आढळतो. त्यामुळे सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांमधून कडुलिंबाच्या रोपांची निर्मिती वाढविण्याची गरज आहे. नव्या रोपांची लागवड बहुतांश प्रमाणात पावसाळ्यात केली जाते. लागवडीसाठी लागणारी रोपे तयार करण्याचे काम बारमाही सुरू असते. सामाजिक वनीकरण विभागाकडून विविध संस्थांना लागवडीसाठी रोपे दिली जातात, तर काही रोपांची विक्रीही केली जाते. त्यासाठी जिल्ह्यातील आठ तालुक्यांत आठ रोपवाटिका आहेत. येथे बहुतांश प्रमाणात अस्सल जंगली झाडांची रोपे तयार केली जातात. त्यासाठी बियांचे अंकुरण करणे, मातीच्या पिशव्या भरणे, खत तयार करणे, रोपांचे वय व वाढीनुसार वर्गीकरण करणे अशी कामे सुरू असतात. यंदाही या कामाला गती आहे. चार महिन्यांनंतर रोपलागवडीचा हंगाम सुरू होतो. त्यासाठी आत्तापासून तयार केलेली रोपे उपयुक्त ठरतात. अशी रोपे लागवडीनंतर जगण्याची शक्यता अधिक असते. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या जिल्ह्यातील सर्व रोपवाटिकांमध्ये मिळून जवळपास दीड लाखांहून अधिक जंगली झाडांची रोपे आहेत. यात कडुलिंबाच्या रोपांची संख्या जेमतेम दोन ते चार हजार इतकीच आहे. कडुलिंब हे औषधी वृक्ष असल्याने त्याचे आयुर्वेदीय महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत असून लागवडीसाठी त्याची मागणी वाढत आहे. जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा, भुदरगड, राधानगरी, शाहूवाडी, गगनबावडा, पन्हाळा या तालुक्यांत पावसाचे प्रमाण जास्त आहे. येथे डोंगर-दऱ्यांचा जंगली भाग घनदाट आहे. अशा भागात कडुलिंबाची झाडे अपवाद वगळता आढळत नाहीत. परिसरातील शेतीत किंवा अन्य ठिकाणी क्वचित दिसणारी झाडे यापूर्वी कोणी लावलेली आहेत. त्यांच्या बिया परिसरात पडून काही ठिकाणी नवीन झाडे उगवली आहेत; मात्र त्याचे प्रमाण नगण्य आहे. तीन तालुक्यांत आढळ हातकणंगले, कागल व शिरोळ तालुक्यांत कडुलिंबाची झाडे आढळतात. पश्चिम भागाच्या तुलनेत येथे पावसाचे प्रमाण कमी आहे. पूर्वी मोठ्या रस्त्यांच्या दुतर्फा लावलेली कडुलिंबाची झाडे पूर्ण वाढलेली होती; मात्र रस् तारुंदीकरणात अशी अनेक झाडे तोडली गेली, तरीही त्या झाडांच्या बिया परिसरात पडल्याने काही ठिकाणी कडुलिंबाची झाडे आजही टिकून आहेत. आयुर्वेद औषधासाठी मागणी कडुलिंबाचे झाड मोठे असून, पाने लहान असतात. हे झाड दीर्घायुषी आहे. झाडाची साल, खोड व बिया यांची पावडर आयुर्वेदात औषध म्हणून वापरली जाते. आयुर्वेदीय औषधे तयार करण्यासाठी त्याचा घाऊक प्रमाणात वापर होतो, मात्र उपलब्धता कमी असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. कडुलिंबाची पाने त्वचारोगांवर गुणकारी मानली जातात. कडुलिंबाची पाने किंवा त्याचा रस प्यायल्यास पोटातील संसर्ग कमी होण्यास मदत होते. पानांची धुरी केल्यास डास किंवा कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. धान्य टिकविण्यासाठीही कडुलिंबाचा वापर होतो. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांत कडुलिंबाची रोपे उपलब्ध आहेत. वनीकरण विभागाच्या कागल नर्सरीत जंगली झाडांची २५ हजार मोठी व ३० हजार लहान रोपे आहेत. त्यांची नियमित काळजी घेतली जात असल्याने लागवडीसाठी रोपे उपयुक्त ठरतील.-स्मिता डाके, वनक्षेत्रपाल, सामाजिक वनीकरण विभाग, कागल रोपवाटिका.