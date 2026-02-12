कोल्हापूर

Kolhapur Nurseries :   औषधींचा राजा धोक्यात? कोल्हापुरात कडुलिंब रोपांचा गंभीर तुटवडा

Neem Shortage : आयुर्वेदात ‘औषधींचा राजा’ मानल्या जाणाऱ्या कडुलिंबाच्या झाडांचा जिल्ह्यात गंभीर तुटवडा जाणवत आहे. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या रोपवाटिकांमध्ये दीड लाख झाडांपैकी केवळ दोन ते चार हजार कडुलिंब रोपे उपलब्ध आहेत.
Neem saplings at a social forestry nursery

शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : रक्तशुद्धीकरणापासून ते धान्य टिकविण्यापर्यंत कडुलिंबाला आयुर्वेदामध्ये पूर्वापार महत्त्व आहे. आयुर्वेद तज्ज्ञांकडून कडुलिंबाच्या बहुविध औषधी वापराचा सल्ला दिला जात आहे. यामुळे आरोग्य तंदुरुस्तीसाठी कडुलिंबाच्या उत्पादनाची मागणी वाढत आहे, मात्र जिल्ह्याच्या निम्म्या भागात कडुलिंबाची झाडे नगण्य आहेत.

